41 yıl ile aranıyordu! Polisleri görünce intihara kalkıştı

Edirne'de 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, eve gelen polisleri görünce intihara kalkıştı. Elindeki silah alınıp, etkisiz hale getirilen O.A. ile onu evinde saklayan H.P. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada, 'Geceleyin yağma' suçundan 40 yıl 3 ay 27 gün, 'hırsızlık' suçundan 1 yıl 15 gün olmak üzere toplam 41 yıl 4 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.O.'nun Edirne'de saklandığı adresi tespit etti. Eve operasyon düzenleyen polisin geldiğini gören A.O., kapı arkasına saklanarak elindeki tabanca ile intihara kalkıştı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Polis, A.O.'nun tabancayı kullanmasına fırsat vermeden etkisiz hale getirdi. A.O.’yı evinde sakladığı belirtilen H.P. de gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada 1 tabanca, 1 şarjör ile 3 mermi gele geçirildi. İki kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Edirne
