HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

10 ilde change araç operasyonu! Yüzlerce kişi yakalandı

İkinci el otomobil alacakların en büyük korkusu olan 'change araç' sorunu ile ilgili önemli bir operasyona imza atıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara merkezli 10 ilde change araç şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonda 35 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, şüphelilerden 10'unun tutuklandığını açıkladı.

10 ilde change araç operasyonu! Yüzlerce kişi yakalandı

İkinci el araç satışında 'change araç' sorunu yüzlerce kişiyi mağdur etmişti. Emniyet güçleri çalıntı araçların yeniden piyasaya sürülmesi ile ilgili önemli bir operasyona imza attı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından change araç şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Yerlikaya, 2025 yılının ilk 9 ayında 19 ilde change araç şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 495 vatandaşın mağdur edildiği dile getirdi ve toplam 407 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

10 ilde change araç operasyonu! Yüzlerce kişi yakalandı 1

407 şüpheliden 160'ının tutuklandığını duyuran Yerlikaya, "Vatandaşlarımızı mağdur eden bu suç şebekelerinin belini kırdık. Bir daha milletimizi dolandırmamaları için bunları takip ediyoruz, her an enselerendeyiz. Mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor." dedi.

10 ilde change araç operasyonu! Yüzlerce kişi yakalandı 2
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kokarca istilası krizi Meclis’i karıştırdı!Kokarca istilası krizi Meclis’i karıştırdı!
Vali'yle ilgili haberi yapan muhabire gözaltı! Bunu haber yapan diğer muhabire de gözaltıVali'yle ilgili haberi yapan muhabire gözaltı! Bunu haber yapan diğer muhabire de gözaltı

Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya change ikinci el otomobil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.