10 ilde change araç operasyonu! Yüzlerce kişi yakalandı

İkinci el araç satışında 'change araç' sorunu yüzlerce kişiyi mağdur etmişti. Emniyet güçleri çalıntı araçların yeniden piyasaya sürülmesi ile ilgili önemli bir operasyona imza attı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından change araç şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Yerlikaya, 2025 yılının ilk 9 ayında 19 ilde change araç şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 495 vatandaşın mağdur edildiği dile getirdi ve toplam 407 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

407 şüpheliden 160'ının tutuklandığını duyuran Yerlikaya, "Vatandaşlarımızı mağdur eden bu suç şebekelerinin belini kırdık. Bir daha milletimizi dolandırmamaları için bunları takip ediyoruz, her an enselerendeyiz. Mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor." dedi.



Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır