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10 ilde DEAŞ operasyonu! 9 şüpheli gözaltında

27.02.2025 10:21
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İzmir merkezli 10 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 9 şüpheli, gözaltına alındı.

10 ilde DEAŞ operasyonu! 9 şüpheli gözaltında

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, DEAŞ terör örgütüne üye olma ve örgüt propagandası yapma suçlarından soruşturma ve kovuşturmaları bulunan, MASAK verilerinden incelenen banka hesap hareketlerinde 'bağış, infak, yardım' şeklinde açıklamalarla şüpheli para gönderimi tespit edilen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İzmir merkezli Adana, Ankara, Osmaniye, Elazığ, İstanbul, Adıyaman, Mersin, Isparta ve Yalova'da jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürdüğü bildirildi. Firari 4 şüphelinin yakalanması içinse çalışmalar sürüyor.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı İzmir DEAŞ
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