Ataşehir’de evine haciz gelen kişi 5’inci kattan düştü

Olay, saat 16.00 İçerenköy Mahallesi Fatih Sultan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, haciz işlemleri için eve gelen görevlilerin işlem yaptığı sırada ev sahibi H.H.Ü., henüz bilinmeyen bir nedenle 5’inci kattaki dairenin penceresinden düştü.

HACİZ İŞLEMİNDE ACI OLAY: TALİHSİZ ADAM 5. KATTAN DÜŞTÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan H.H.Ü. ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Polis ekipleri olayın yaşandığı dairede ve apartman çevresinde inceleme yaptı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır