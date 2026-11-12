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Sokakta tüfekle dehşet saçtı: 1 ölü, 5 yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir şahsın sokakta tüfekle ateş açması sonucu 1 kadın hayatını kaybetti, saldırganın da aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Sokakta tüfekle dehşet saçtı: 1 ölü, 5 yaralı

Olay, Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde, D-400 Karayolu kenarında bulunan iş yerlerinin önünde meydana geldi.

Sokakta tüfekle dehşet saçtı: 1 ölü, 5 yaralı 1

SOKAK ORTASINDA TÜFEKLİ DEHŞET: 1 ÖLÜ

Edinilen bilgilere göre, iş yerlerinin yoğun olarak bulunduğu bölgede bir şahıs, kaldırımda yürüyerek yanında bulunan tüfekle çevreye rast gele ateş açtı. Açılan ateş sonucu bir kadın olay yerinde hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Saldırının ardından şüpheli, olayda kullandığı tüfekle kendisini vurdu.

Sokakta tüfekle dehşet saçtı: 1 ölü, 5 yaralı 2

5 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırganın da aralarında bulunduğu toplam 5 yaralı, ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin silahlı saldırı
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