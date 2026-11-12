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Mersin'de sokak ortasında dehşet! Rastgele ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir kişinin sokak ortasında tüfekle rastgele ateş açması sonucu ortalık savaş alanına döndü. Saldırıda 1 kadın hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Olayın ardından aynı tüfekle kendisini vuran saldırgan da yaralandı. Hastaneye kaldırılan toplam 5 yaralıdan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Mersin'de sokak ortasında dehşet! Rastgele ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

Olay, Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde, D-400 Karayolu kenarındaki iş yerlerinin önünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, iş yerlerinin yoğun olarak bulunduğu bölgede kaldırımda yürüyen bir kişi, yanında taşıdığı tüfekle çevreye rastgele ateş açmaya başladı.

Mersin de sokak ortasında dehşet! Rastgele ateş açtı: Ölü ve yaralılar var 1

1 KADIN HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI

Saldırganın tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği 1 kadın olay yerinde yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı.

Çevrede paniğe neden olan saldırının ardından şüpheli, olayda kullandığı tüfekle kendisini vurdu.

Mersin de sokak ortasında dehşet! Rastgele ateş açtı: Ölü ve yaralılar var 2

SALDIRGAN DAHİL 5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mersin de sokak ortasında dehşet! Rastgele ateş açtı: Ölü ve yaralılar var 3

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, saldırganın da aralarında bulunduğu toplam 5 yaralıyı ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri olayın meydana geldiği bölgede inceleme başlatırken, saldırının nedenine ilişkin araştırmalar sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin pompalı tüfek
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