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Finlandiya duyurdu: Rus savaş gemisi saldırıya uğradı! Norveç'te sabotaj alarmı

Finlandiya Savunma Kuvvetleri, Baltık Denizi'nin doğusundaki Finlandiya Körfezi'nde, Rus savaş gemisine yönelik saldırı tespit ettiklerini bildirdi. Diğer yandan Norveç Polis Güvenlik Servisi (PST) de, Rus istihbaratının 2027'de Norveç'te sabotaj eylemleri düzenleyebileceği uyarısında bulundu.

Finlandiya duyurdu: Rus savaş gemisi saldırıya uğradı! Norveç'te sabotaj alarmı

İskandinav ülkeleri ile Rusya arasında gerilim sürerken yeni gelişmeler yaşandı. Finlandiya'da yayın yapan Yle'nin haberine göre, Savunma Kuvvetleri yazılı açıklama ile Finlandiya Körfezi'nde bulunan Suursaari Adası yakınlarında, Rus savaş gemisine yönelik saldırı tespit edildiğini doğruladı.

Finlandiya duyurdu: Rus savaş gemisi saldırıya uğradı! Norveç te sabotaj alarmı 1

DENİZ VE HAVA SAHASI GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Finlandiya'ya yönelik tehdit söz konusu olmadığını vurgulayan Savunma Kuvvetleri, önlem olarak Finlandiya Körfezi'nin doğusundaki deniz ve hava sahalarının geçici olarak kapatıldığı bilgisini paylaştı.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) de Rusya'nın Leningrad bölgesindeki Ust-Luga Limanı ve Rusya'ya ait "Buyan-M" sınıfı küçük füze gemisinin hedef alındığını bildirmişti.
Finlandiya duyurdu: Rus savaş gemisi saldırıya uğradı! Norveç te sabotaj alarmı 2

NORVEÇ: "RUSYA SABOTAJ EYLEMLERİ DÜZENLEYEBİLİR"

Norveç Polis Güvenlik Servisi (PST) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Norveç'te Rusya kaynaklı sabotaj tehditlerinin 2026'da arttığı ve ciddi boyutlara ulaştığı ifade edilerek, Rus istihbaratıyla bağlantılı kişilerin Norveç'teki altyapı ve stratejik hedefler hakkında bilgi topladığı öne sürüldü.
Finlandiya duyurdu: Rus savaş gemisi saldırıya uğradı! Norveç te sabotaj alarmı 3


Tehditlerin Ukrayna'ya verilen desteği zayıflatmak amacı taşıdığı değerlendirmesine yer verilen açıklamada, hedefler arasında savunma sanayisi, askeri kuruluşlarla bağlantılı şirketler ve bu kuruluşlara hizmet sağlayan lojistik firmalar ile kritik altyapı tesislerinin olabileceği iddia edildi.

Açıklamada görüşüne yer verilen PST Terörle Mücadele Dairesi Direktörü Inger Haugland, Rus istihbaratının gelecek yıl Norveç'te sabotaj düzenlemesini beklemek için güçlü nedenler bulunduğunu belirtti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Finlandiya Norveç Rusya
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