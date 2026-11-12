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Bakkala gitti, döndüğünde evini alevler içinde gördü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yalnız yaşayan 60 yaşındaki adamın evinde, bakkala gittiği sırada yangın çıktı. Elektrikli battaniyeden kaynaklandığı değerlendirilen yangında ev tamamen kullanılamaz hâle gelirken, itfaiye ekipleri alevlerin çevredeki evlere sıçramasını önledi.

Bakkala gitti, döndüğünde evini alevler içinde gördü
Sariye Nur Dönmez

Olay, Edremit ilçesine bağlı Dereli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tek başına yaşayan 60 yaşındaki E.T., alışveriş yapmak için bakkala gitti.

Evde kimsenin bulunmadığı sırada ikametten dumanlar yükselmeye başladı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ ALEVLERİN SIÇRAMASINI ÖNLEDİ

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı 2 ekip, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler, bitişikte bulunan komşu evlere ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

BAKKALDAN DÖNDÜĞÜNDE EVİNİ KÜLE DÖNMÜŞ BULDU

Alışverişten dönen E.T., evinin yangında tamamen zarar gördüğünü görünce büyük üzüntü yaşadı.

Elektrikli battaniyeden çıktığı değerlendirilen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hâle geldi.

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları ve yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Balıkesir
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