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Devrilen soba evi küle çevirdi: Felçli vatandaşı muhtar kurtardı

Bolu’da tek katlı evde sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen felçli vatandaş, mahalle muhtarının kapıyı kırarak eve girmesiyle kurtarıldı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Devrilen soba evi küle çevirdi: Felçli vatandaşı muhtar kurtardı

Yangın, Dodurga Mahallesi Dağıstanlı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, felçli olduğu öğrenilen Y.S.’ye ait tek katlı evde sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı.

Devrilen soba evi küle çevirdi: Felçli vatandaşı muhtar kurtardı 1

DEVRİLEN SOBA EVİ KÜLE ÇEVİRDİ

O sırada sokaktan geçen mahalle muhtarı Sabri Şenel, evden yükselen dumanları ve alevleri fark etti. Kapıyı kırarak içeri giren Şenel, dumandan etkilenen Y.S.’yi dışarı çıkardı.

Devrilen soba evi küle çevirdi: Felçli vatandaşı muhtar kurtardı 2

FELÇLİ VATANDAŞI MUHTAR KURTARDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen Y.S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bolu
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