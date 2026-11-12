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Basın açıklaması sırasında uçurdukları balon patladı: 4 yaralı

Adana'da mesleki sorunlara dikkat çekmek için toplanan İnşaat Mühendisleri Odası üyelerinin açıklamanın ardından uçurdukları helyum gazlı balon patladı. Olayda 4 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 4 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken yüzünden yaralanan Osman Karakaya, "Balon uçurma etkinliği vardı. Balonların dibindeyken patlama oldu. Kafamda, elimde yara var. Şu anda bir şeyimiz yok" dedi.

Basın açıklaması sırasında uçurdukları balon patladı: 4 yaralı

Olay, merkez Seyhan ilçesindeki tarihi Taşköprü'de meydana geldi.

Basın açıklaması sırasında uçurdukları balon patladı: 4 yaralı 1

İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi, mesleki sorunlara ve çalışma şartlarına dikkat çekmek amacıyla Taşköprü'de basın açıklaması düzenledi.

Basın açıklaması sırasında uçurdukları balon patladı: 4 yaralı 2

MÜHENDİSLER ODASI ÜYELERİNİN BASIN AÇIKLAMASINDA BALONLAR PATLADI

Açıklamanın ardından ekip, gökyüzüne balon bırakmak istedi.

Basın açıklaması sırasında uçurdukları balon patladı: 4 yaralı 3

Bu sırada helyum gazlı balonun patlaması sonucu 4 kişi yaralandı.
Basın açıklaması sırasında uçurdukları balon patladı: 4 yaralı 4

4 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 4 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken yüzünden yaralanan Osman Karakaya, "Balon uçurma etkinliği vardı. Balonların dibindeyken patlama oldu. Kafamda, elimde yara var. Şu anda bir şeyimiz yok" dedi.

Basın açıklaması sırasında uçurdukları balon patladı: 4 yaralı 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
patlama Adana balon
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