Basın açıklaması sırasında uçurdukları balon patladı: 4 yaralı

Olay, merkez Seyhan ilçesindeki tarihi Taşköprü'de meydana geldi.

İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi, mesleki sorunlara ve çalışma şartlarına dikkat çekmek amacıyla Taşköprü'de basın açıklaması düzenledi.

MÜHENDİSLER ODASI ÜYELERİNİN BASIN AÇIKLAMASINDA BALONLAR PATLADI

Açıklamanın ardından ekip, gökyüzüne balon bırakmak istedi.

Bu sırada helyum gazlı balonun patlaması sonucu 4 kişi yaralandı.



4 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 4 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken yüzünden yaralanan Osman Karakaya, "Balon uçurma etkinliği vardı. Balonların dibindeyken patlama oldu. Kafamda, elimde yara var. Şu anda bir şeyimiz yok" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır