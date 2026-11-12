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Aydın’da uyuşturucu operasyonu 1 kişi tutuklandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

Aydın’da uyuşturucu operasyonu 1 kişi tutuklandı

Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Efeler ilçesinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve takibine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Edinilen bilgiye göre operasyonda yapılan aramalarda 32 gram metamfetamin, 36 gram esrar, 36 adet sentetik ecza, 1 tabanca, 2 pompalı tüfek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 74 bin 600 TL ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesi kapsamında uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılan C.T., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın uyuşturucu operasyonu
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