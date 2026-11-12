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Akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Abdallı kırsal Mahallesinde yaşandı. Akrabalar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

Akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ağır yaralı 1

AKRABALAR ARASINDA KAVGADA KAN AKTI

Kavgada silahla vurulan 45 yaşındaki Müslüm E., yaralandı. Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Mahallede güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, olaya karışan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ağır yaralı 2

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa kavga
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