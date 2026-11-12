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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Dublin’de Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 9. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği İrlanda’nın başkenti Dublin’de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Dublin’de Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İrlanda Başbakanı Micheal Martin ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın daveti üzerine 9. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği İrlanda’nın başkenti Dublin’deki temaslarını sürdürüyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Dublin’de Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü 1

DUBLİN'DE ALİYEV-PAŞİNYAN GÖRÜŞMESİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Aliyev, Dublin’deki temasları kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi. Görüşmede, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barışın daha da güçlendirilmesine yönelik pratik adımlar, bu kapsamda ulaşım ve transit bağlantılarının geliştirilmesi, ekonomik-ticari ilişkiler, sınırların delimitasyonu ve güven artırıcı önlemlerin hayata geçirilmesine ilişkin görüşmeler yapıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Dublin’de Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü 2

İKİ ÜLKE ARASINDA DEMİR YOLU VE KARA YOLU TAŞIMACILIĞI PROJESİ

Liderler bu bağlamda, Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası’nın (TRIPP) geliştirilmesi yönünde kaydedilen ilerlemeleri, demir yolu ve kara yolu bileşenlerinin planlanması ve projelendirilmesi dahil olmak üzere, TRIPP güzergahı boyunca transit bağlantılarının perspektiflerini ele aldı. Yüklerin Azerbaycan toprakları üzerinden Ermenistan'a ve Ermenistan'dan transit geçişinin olumlu bir gelişme olduğu kaydedildi. Aynı zamanda, geçen yılın kasım ayından itibaren Azerbaycan toprakları üzerinden Ermenistan'a toplam 105 bin ton yük taşındığı da hatırlatıldı.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN İKİLİ İLİŞKİLERİ ELE ALINDI

Görüşmede, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi imkanları, gelecekte elektrik şebekelerinin birbirine bağlanması konusu dahil olmak üzere görüş alışverişinde bulunuldu. Liderler çevre ve sınır aşan su kaynakları konusunda işbirliğinin önemini vurgulayarak, sınır aşan nehirlerin yönetimi konusunda çalışma gruplarının oluşturulmasını memnuniyetle karşıladı. Liderler, barış sürecindeki olumlu ivmenin korunmasının, bölgede barışın, istikrarın ve refahın güçlendirilmesine yönelik diyaloğun sürdürülmesinin önemini bir kez daha teyit etti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Dublin Nikol Paşinyan İlham Aliyev
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