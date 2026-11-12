HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Görüntüler gündem olmuştu! ABD Savunma Bakanı Hegseth, kendisini uyaran askeri ödüllendirdi

İçerik devam ediyor

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, başkent Washington yakınlarındaki askeri mezarlıkta, kendisinin de içinde bulunduğu gruba saygılı davranmaları konusunda sert ve yüksek bir sesle uyarıda bulunan muhafız askere madalya takdim etti. Hegseth sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Askerleri seviyoruz, standartları seviyoruz. Aferin Uzman Çavuş" ifadesini kullandı.

Hegseth, Washington'a yakın mesafedeki Arlington Ulusal Mezarlığı'nda yer alan Meçhul Asker Anıtı'nda, kendisinin de içinde bulunduğu üst düzey bir grubu, mezarlığın kurallarına uygun davranma konusunda sert şekilde uyaran Uzman Çavuş Thomas Iglesias'ı "Ortak Hizmet Takdir Madalyası"yla ödüllendirdi.

Görüntüler gündem olmuştu! ABD Savunma Bakanı Hegseth, kendisini uyaran askeri ödüllendirdi 1

Söz konusu nöbetçi askere madalya taktığı anın fotoğrafını ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşan Hegseth, "Askerleri seviyoruz, standartları seviyoruz. Aferin Uzman Çavuş. Devam edin vatanseverler." ifadesini kullandı.

Görüntüler gündem olmuştu! ABD Savunma Bakanı Hegseth, kendisini uyaran askeri ödüllendirdi 2
Hegseth'in "Eski Muhafız" olarak bilinen 3. Piyade Alayı'nı Pentagon'da ağırladığı ve dün Meçhul Asker Anıtı'nda görevini tam olarak yerine getirmesi (gürültü yaptıkları için kendisinin de dahil olduğu grubu uyarması) dolayısıyla Iglesias'a madalyasını "gururla takdim ettiği" doğrulandı.

Görüntüler gündem olmuştu! ABD Savunma Bakanı Hegseth, kendisini uyaran askeri ödüllendirdi 3

NÖBETÇİ ASKER UYARMIŞTI

Hegseth dün, eşi, Genelkurmay Başkanı Ricky Buria, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Patrick Weaver ve kıdemli danışman ve yardımcı asistan Tami Radabaugh ile Arlington Ulusal Mezarlığı'nda düzenlenen Gaziler Günü töreninin ardından Meçhul Asker Anıtı önünde fotoğraf çektirirken, bir kadının yüksek sesle gülmesi üzerine, nöbetçi bir asker tarafından sert şekilde uyarı almıştı.
Görüntüler gündem olmuştu! ABD Savunma Bakanı Hegseth, kendisini uyaran askeri ödüllendirdi 4
Sonradan adının Thomas Iglesias olduğu öğrenilen Uzman Çavuş, üst düzey ekibe, "Tüm ziyaretçilerin her zaman sessizlik ve saygı ortamını korumaları gerekmektedir." diye seslendiği kaydedilmişti.
Görüntüler gündem olmuştu! ABD Savunma Bakanı Hegseth, kendisini uyaran askeri ödüllendirdi 5
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

4000.000 TL’ye kadar kredi fırsatı ON’da!

4000.000 TL’ye kadar kredi fırsatı ON’da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakkala gitti, döndüğünde evini alevler içinde gördüBakkala gitti, döndüğünde evini alevler içinde gördü
Devrilen soba evi küle çevirdi: Felçli vatandaşı muhtar kurtardıDevrilen soba evi küle çevirdi: Felçli vatandaşı muhtar kurtardı

Anahtar Kelimeler:
ABD Amerika Birleşik Devletleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'nin konuştuğu olayda 6 yıl sonra tahliye!

Türkiye'nin konuştuğu olayda 6 yıl sonra tahliye!

Sercan Sayal Türkiye'ye getirildi!

Sercan Sayal Türkiye'ye getirildi!

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Oynama ihtimali çok zor"

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Oynama ihtimali çok zor"

"Arap şeyhinden 2.5 milyon dolar aldı iddiası" sonrası patladı

"Arap şeyhinden 2.5 milyon dolar aldı iddiası" sonrası patladı

Ticari, taşıt ve ticari... Merkez Bankası'ndan kredilerle ilgili yeni karar

Ticari, taşıt ve ticari... Merkez Bankası'ndan kredilerle ilgili yeni karar

AK Parti'den emekli maaşı açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'güçlü' talimat

AK Parti'den emekli maaşı açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'güçlü' talimat

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.