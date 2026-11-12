Görüntüler gündem olmuştu! ABD Savunma Bakanı Hegseth, kendisini uyaran askeri ödüllendirdi

Hegseth, Washington'a yakın mesafedeki Arlington Ulusal Mezarlığı'nda yer alan Meçhul Asker Anıtı'nda, kendisinin de içinde bulunduğu üst düzey bir grubu, mezarlığın kurallarına uygun davranma konusunda sert şekilde uyaran Uzman Çavuş Thomas Iglesias'ı "Ortak Hizmet Takdir Madalyası"yla ödüllendirdi.

Söz konusu nöbetçi askere madalya taktığı anın fotoğrafını ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşan Hegseth, "Askerleri seviyoruz, standartları seviyoruz. Aferin Uzman Çavuş. Devam edin vatanseverler." ifadesini kullandı.



Hegseth'in "Eski Muhafız" olarak bilinen 3. Piyade Alayı'nı Pentagon'da ağırladığı ve dün Meçhul Asker Anıtı'nda görevini tam olarak yerine getirmesi (gürültü yaptıkları için kendisinin de dahil olduğu grubu uyarması) dolayısıyla Iglesias'a madalyasını "gururla takdim ettiği" doğrulandı.

NÖBETÇİ ASKER UYARMIŞTI

Hegseth dün, eşi, Genelkurmay Başkanı Ricky Buria, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Patrick Weaver ve kıdemli danışman ve yardımcı asistan Tami Radabaugh ile Arlington Ulusal Mezarlığı'nda düzenlenen Gaziler Günü töreninin ardından Meçhul Asker Anıtı önünde fotoğraf çektirirken, bir kadının yüksek sesle gülmesi üzerine, nöbetçi bir asker tarafından sert şekilde uyarı almıştı.



Sonradan adının Thomas Iglesias olduğu öğrenilen Uzman Çavuş, üst düzey ekibe, "Tüm ziyaretçilerin her zaman sessizlik ve saygı ortamını korumaları gerekmektedir." diye seslendiği kaydedilmişti.



Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır