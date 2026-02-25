10 milyon TL’lik kaçak bitkisel macun ele geçirildi

Kocaeli’de düzenlenen operasyonda, yaklaşık 10 milyon TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi. Depo ve iş yeri olarak kullanılan imalathanede yapılan aramada satışa hazır macun, etiketler ile üretimde kullanılan 4 makine ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında İzmit’te bir imalathaneye operasyon düzenlendi. Depo ve iş yeri olarak kullanılan adreste yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olduğu değerlendirilen kaçak ürünler ele geçirildi. Operasyonda, bin 600 kilogram doluma hazır halde tank içerisinde bulunan bitkisel macun ile bin 400 adet satışa sunulmaya hazır bitkisel macun ele geçirildi. Ayrıca 7 bin 400 adet ürün etiketi, 2 dolum, ambalaj ve paketleme işlemlerinde kullanılan 3 ayrı makineye el konuldu. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.



