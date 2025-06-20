10 milyonda 5 kişide görülen nadir hastalık: Paratiroid karsinomu, Yozgat'ta görüldü! Paratiroid karsinomu nedir?

KBB Polikliniği'ne başvuran hastaya yapılan muayene ve tetkiklerin ardından, KBB Uzmanı Op. Dr. Muhammed Furkan Yıldırım ve Endokrinoloji Uzmanı Uz. Dr. Abdülkadir Bozbay değerlendirdi. Yapılan ultrason ve biyopsi sonuçları, Yozgat Şehir Hastanesi Patoloji birimince analiz edilerek rapor edildi.

10 MİLYONDA 5 KİŞİDE GÖRÜLEN HASTALIK

Tıp dünyasında oldukça nadir görülen bir hastalık olan Paratiroid karsinomu, Yozgat'ta görüldü. 10 milyonda 5 kişide görülen bu hastalık, Yozgat Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) ve Endokrinoloji uzmanlarının ortak çalışmasıyla tespit edilerek tedavi edildi.

"ORTA BOYUN BÖLGESİNDEKİ DOKULAR TEMİZLENDİ"

Teşhis sonrası operasyon yapılarak hasta sağlığına kavuşturuldu. Hastaya uygulanan cerrahi müdahale hakkında bilgi veren Op. Dr. Yıldırım, "Hastanın tek taraflı tiroid bezi ile birlikte kitle, çevre kas dokularıyla birlikte geniş şekilde çıkarıldı. Orta boyun bölgesindeki dokular temizlendi. Ameliyat sonrasında ses teli hareketlerinde veya ameliyat bölgesinde herhangi bir komplikasyon gelişmedi" dedi.

PARATİROİD KARSİNOMU HASTALIĞI NEDİR?

Op. Dr. Yıldırım, Paratiroid karsinomu hakkında şu ifadelere yer verdi: "Paratiroid karsinomu, vücuttaki kalsiyum bezlerinin kötü huylu ve oldukça ender rastlanan bir hastalığıdır. Genellikle iyi huylu olan paratiroid hastalıklarının aksine, bu tip tümör normalin çok üzerinde hormon üretir ve çevre dokulara zarar vererek ilerler. Bu durum, kan kalsiyum seviyesinin aşırı yükselmesine neden olur ve bu da ölümcül kalp ritim bozukluklarına yol açabilir. Ayrıca ses teli felcine bağlı olarak ses ve solunum bozukluklarına da sebep olabilir."

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır