HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

10 milyonda 5 kişide görülen nadir hastalık: Paratiroid karsinomu, Yozgat'ta görüldü! Paratiroid karsinomu nedir?

Tıp literatüründe 10 milyonda yalnızca 5 kişide rastlanan nadir bir hastalık olan Paratiroid karsinomu, Yozgat’ta başarıyla tedavi edildi. Yozgat Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) ve Endokrinoloji uzmanlarının ortak çalışmasıyla tanısı konulan hastalık, gerçekleştirilen cerrahi müdahale sayesinde kontrol altına alındı. Uzman hekimlerin multidisipliner yaklaşımı ile yürütülen süreç sonucunda, hasta sağlığına kavuştu.

10 milyonda 5 kişide görülen nadir hastalık: Paratiroid karsinomu, Yozgat'ta görüldü! Paratiroid karsinomu nedir?

KBB Polikliniği'ne başvuran hastaya yapılan muayene ve tetkiklerin ardından, KBB Uzmanı Op. Dr. Muhammed Furkan Yıldırım ve Endokrinoloji Uzmanı Uz. Dr. Abdülkadir Bozbay değerlendirdi. Yapılan ultrason ve biyopsi sonuçları, Yozgat Şehir Hastanesi Patoloji birimince analiz edilerek rapor edildi.

AW479797_01

10 MİLYONDA 5 KİŞİDE GÖRÜLEN HASTALIK

Tıp dünyasında oldukça nadir görülen bir hastalık olan Paratiroid karsinomu, Yozgat'ta görüldü. 10 milyonda 5 kişide görülen bu hastalık, Yozgat Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) ve Endokrinoloji uzmanlarının ortak çalışmasıyla tespit edilerek tedavi edildi.

"ORTA BOYUN BÖLGESİNDEKİ DOKULAR TEMİZLENDİ"

Teşhis sonrası operasyon yapılarak hasta sağlığına kavuşturuldu. Hastaya uygulanan cerrahi müdahale hakkında bilgi veren Op. Dr. Yıldırım, "Hastanın tek taraflı tiroid bezi ile birlikte kitle, çevre kas dokularıyla birlikte geniş şekilde çıkarıldı. Orta boyun bölgesindeki dokular temizlendi. Ameliyat sonrasında ses teli hareketlerinde veya ameliyat bölgesinde herhangi bir komplikasyon gelişmedi" dedi.

img-3461

PARATİROİD KARSİNOMU HASTALIĞI NEDİR?

Op. Dr. Yıldırım, Paratiroid karsinomu hakkında şu ifadelere yer verdi: "Paratiroid karsinomu, vücuttaki kalsiyum bezlerinin kötü huylu ve oldukça ender rastlanan bir hastalığıdır. Genellikle iyi huylu olan paratiroid hastalıklarının aksine, bu tip tümör normalin çok üzerinde hormon üretir ve çevre dokulara zarar vererek ilerler. Bu durum, kan kalsiyum seviyesinin aşırı yükselmesine neden olur ve bu da ölümcül kalp ritim bozukluklarına yol açabilir. Ayrıca ses teli felcine bağlı olarak ses ve solunum bozukluklarına da sebep olabilir."

AW479797_02

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yol çalışmasında kepçeye takıldı: İncelemeye alındı!Yol çalışmasında kepçeye takıldı: İncelemeye alındı!
Dur ihtarına uymadı, 60 bin TL ceza yediDur ihtarına uymadı, 60 bin TL ceza yedi

Anahtar Kelimeler:
Yozgat hastalık tiroid bezi kalsiyum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akaryakıtta keyifleri kaçıracak dev zam!

Akaryakıtta keyifleri kaçıracak dev zam!

Nevatim üssü vuruldu, Beerşeba'da dumanlar yükseliyor

Nevatim üssü vuruldu, Beerşeba'da dumanlar yükseliyor

F.Bahçe'den Osimhen bombası! Yapılan teklif ortaya çıktı, herkes şaşkına döndü

F.Bahçe'den Osimhen bombası! Yapılan teklif ortaya çıktı, herkes şaşkına döndü

İmamoğlu'ndan etkin pişmanlık resti: 'Gerekirse o iftiranameleri imzalayın!

İmamoğlu'ndan etkin pişmanlık resti: 'Gerekirse o iftiranameleri imzalayın!

Tartıştığı kişiyi kırık cam şişesiyle öldürdü!

Tartıştığı kişiyi kırık cam şişesiyle öldürdü!

ABD’den İsrail’e ‘Fordo’ talimatı: ‘Saldırmak için bekleyin’

ABD’den İsrail’e ‘Fordo’ talimatı: ‘Saldırmak için bekleyin’

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.