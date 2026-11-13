10 seçim anketi tek tabloda! AK Parti yüzde 30 sınırında, üçüncülükte kıran kırana rekabet

Siyasette seçim hesabı yapılırken ekim ve kasım aylarının anketleri tek tabloda buluştu. Anket Raporları sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 10 farklı firmanın anketlerinin ortalamasına yer verildi.
Ortalamaya göre AK Parti ilk sırayı korurken yüzde 30’un 0,2 puan altında kaldı.
Yeni Parti ise yüzde 26,6’yla zirveye en yakın parti oldu. İlk iki sıranın ardından en yakın yarışın İYİ Parti ile DEM Parti arasında olduğu görüldü. İYİ Parti yüzde 9,2’yle üçüncü, DEM Parti yüzde 8,7’yle dördüncü sırada yer aldı. Böylece iki parti arasındaki fark 0,5 puan oldu.
MHP yüzde 6,3’le beşinci sırayı alırken CHP yüzde 4,3’le altıncı oldu. CHP’yi yüzde 3,6’yla Zafer Partisi, yüzde 3,4’le Anahtar Parti ve yüzde 2,9’la Yeniden Refah Partisi izledi. CHP ile hemen arkasındaki Zafer Partisi arasındaki fark 0,7 puan oldu.
Paylaşımda HBS, SONAR, MetroPOLL, NORA, İLSA, ASAL, İVEM, AREA, ANKAR ve GÜNDEMAR’ın ekim ve kasım araştırmalarının kullanıldığı belirtildi.