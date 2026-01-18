HABER

10 tonluk kokain gemisinden 4 Türk çıktı! Uyuşturucu baronu Çetin Gören yakalandı

Atlantik Okyanusu’nda 10 ton kokain ele geçirilen gemiye ilişkin soruşturma Türkiye’ye uzandı. 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Firari 3 isim için kırmızı bülten çıkarılması amacıyla çalışma başlatıldı.

İspanya’nın Kanarya Adaları açıklarında durdurulan gemide 10 ton kokain ele geçirildi. Geminin mürettebatında Türk vatandaşlarının da bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Türkiye genelinde 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda “örgüt kurma”, “uyuşturucu ticareti” ve “suçtan elde edilen malvarlığını aklama” suçlarından 7 şüpheli gözaltına alındı. Yurt dışında oldukları belirlenen 3 şüpheli hakkında ise yakalama ve kırmızı bülten çıkarılması için işlem başlatıldı. Çetin Gören, Ahmad Almassri ve United Shipping Gemi Acentalığı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin (Kamer Shipping) tüm malvarlıklarına el kondu.

ATLANTİK’TE ELE GEÇİRİLDİ, SORUŞTURMA TÜRKİYE’YE UZANDI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, "Atlantik Okyanusu'nda bir gemiye yapılan operasyonda 10 ton uyuşturucu madde ele geçirildi" şeklindeki haberlere istinaden soruşturma başlatıldığı belirtildi.

MÜRETTEBATIN 4'Ü TÜRK VATANDAŞI ÇIKTI

Soruşturma kapsamında yapılan araştırmalar sonucu 7 Ocak'ta İspanya güvenlik birimlerince Kanarya Adaları açıklarında uluslararası sularda seyir halinde bulunan UNITED S isimli gemiye gerçekleştirilen operasyonda 10 ton kokain maddesi ele geçirildiği, 4'ü Türk vatandaşı mürettebat 13 kişinin yakalandığı bilgisinin edinildiği kaydedildi.

TÜRKİYE'DE 19 ADRESE OPERASYON

Açıklamada, savcılığın talimatı doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar Şube Müdürlüğünce İstanbul'da 11, Mersin'de 3, Tekirdağ'da 2, Kocaeli, Sakarya ve Hatay'da 1'er olmak üzere toplam 19 adrese eş zamanlı operasyon yapıldığı duyuruldu.

ŞÜPHELİLERİN PEŞİNE DÜŞÜLDÜ

Şüpheliler Çetin Gören, Engin Çavuş, Mesut Yalçın, Ahmad Almassri, Semra Almassri, Mehmet Bülent Aymen ve Fares Diab'ın "örgüt kurma", "uyuşturucu ticareti" ve "suçtan elde edilen malvarlığını aklama" suçlarından gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, yurt dışında firari olduğu tespit edilen 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve kırmızı bülten çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

TÜM MALVARLIKLARINA EL KONDU

Geminin mürettebatından Kubilay Yalçın, Ali Osman Amanet, Remzi Karakaya ve Atanur Ateş'in İspanya'da tutuklu olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Şüpheliler Çetin Gören, Ahmad Almassri ve United Shipping Gemi Acentalığı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin (Kamer Shipping) taşınır ve taşınmaz tüm malvarlıklarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasa ve borsasında bulunan varlıklarına Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen el koyulmuştur. El koyma kararı nöbetçi sulh ceza hakimliğince onaylanmıştır. Soruşturma gizlilik ve titizlikle devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

ÇETİN GÖREN KİMDİR?

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer alan Çetin Gören, geçmiş yıllarda uyuşturucu ticareti ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik dosyalarda şüpheli olarak yer almıştı.

Gören, “cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu” olarak duyurulan 2020’deki Bataklık operasyonunda tutuklanmıştı. Örgüt kurucusu ve yöneticisi olarak yargılanan Gören, 2022’de tahliye edilmiş, 2024’te ise yargılandığı davada beraat etmişti.

Son olarak İspanya’nın Kanarya Adaları açıklarında 10 ton kokain ele geçirilen gemiyle bağlantılı yürütülen soruşturma kapsamında hakkında işlem başlatılan Gören’in, dosyada “örgüt kurma” ve “uyuşturucu ticareti” suçlamalarıyla yer aldığı belirtildi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İspanya uyuşturucu kokain gemi Kanarya Adaları istanbul cumhuriyet başsavcılığı
