10 yıl gizli kalacak, "devlet sırrı" sayılacak! Bakanlar Hakan Fidan ve Yılmaz Tunç sunum yapmıştı: İrlanda iddiasının aslı da belli oldu

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, dün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 16. kez toplandı. Kurtulmuş toplantıda "Bundan sonraki süreçte, örgütün sahadaki varlıklarını tasfiye ettiğinin ülkemizin güvenlik birimleri tarafından tespit edilmesiyle birlikte, TBMM sürecin gerektirdiği yasal düzenlemeleri yerine getirecek" mesajı verdi.

KOMİSYON KAPALI DEVAM ETTİ

Konuşmasının ardından Kurtulmuş, komisyonun basına kapalı olarak devam etmesi için oylama açtı. Oylama sonucunda komisyon üyeleri, komisyonun kapalı bir şekilde devam etmesi önerisini kabul etti. Komisyon toplantısı basına kapalı olarak devam etti. Sabahki bölümde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan komisyon üyelerine bilgi verdi. Öğleden sonra ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sunum yaptı.

TOPLANTI 7 SAAT SÜRDÜ

Bakanlar Hakan Fidan ve Yılmaz Tunç, sunumların ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Yaklaşık 7 saatlik komisyon toplantısının ardından TBMM'nin resmi hesabından açıklama yapıldı. Komisyon toplantısına ilişkin bilgilerin paylaşıldığı açıklamada, komisyonun 17'nci toplantısı ile ilgili tarih ve gündemin ilerleyen günlerde duyurulacağı belirtildi.

TUTANAKLAR 10 YIL GİZLİ KALACAK

Görüşmelerin gizli yapılmasına karar verilen toplantıyla ilgili önemli bir detay da ortaya çıktı. Memurlar.net'te yer alan habere göre; içtüzük gereği toplantı tutanakları en az 10 yıl boyunca kamuoyuna açıklanmayacak.

GÖRÜŞMELER "DEVLET SIRRI" SAYILACAK

Komisyonun dünkü toplantısında, oturumun "konunun hassasiyeti" nedeniyle basına kapalı yapılması, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un önerisiyle oylamaya sunuldu ve üyelerin çoğunluğunun desteğiyle kabul edildi. Böylece toplantıda konuşulanlar "devlet sırrı" sayılarak gizli kalacak.

DİNLEME AŞAMASI BAKAN YERLİKAYA'NIN SUNUMUYLA BİTECEK

Komisyonun dinleme süreci gelecek hafta İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sunumuyla tamamlanacak. Bu aşamadan sonra, raporun yazım sürecine geçilmesi ve nihai metnin Meclis Başkanlığı'na sunulması planlanıyor.

TBMM’DEN "İRLANDA" İDDİASINA YANIT

Komisyonun İrlanda’ya ziyaret gerçekleştireceği iddiaları ise yalanlandı. TBMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İrlanda’ya yönelik bir ziyaret gerçekleştireceğine dair çeşitli iddialar gündeme gelmiştir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına belirtmek isteriz ki, söz konusu ziyaretin Komisyonumuzun resmi çalışmalarıyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Bu programın, bir sivil toplum kuruluşunun daveti üzerine Komisyon üyesi bazı milletvekillerinin tamamen kendi şahsi inisiyatifleri ve kişisel takvimleri çerçevesinde planlandığı anlaşılmaktadır."

BAKAN TUNÇ: "YASAL DÜZENLEMELER TBMM'NİN TAKDİRİNDEDİR"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise komisyon toplantısının çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu. DHA'nın aktardığına göre; sürece ilişkin görüşlerini paylaşıp milletvekillerinin sorularını cevaplandırdığını belirten Tunç şöyle konuştu:

"Çok önemli bir komisyon, çalışmaları da çok önemlidir. Ülkemiz tarihi bir süreçten geçiyor. 41 yıllık terörle mücadele söz konusu. Terörle mücadelede büyük ekonomik kayıplarımız oldu ve büyük acılar yaşadık. Bundan sonra ülkemizin bu kayıpları, acıları yaşamaması bütün temennimiz budur. Bu anlamda başlayan, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin başarıya ulaşması noktasında ki çalışmaları destekliyoruz. Bu anlamda Adalet Bakanlığı olarak sürecin kolaylaştırılması, sürecin başarıya ulaşması noktasında gerçekleştirdiğimiz idari uygulamalardan kaynaklanan sorunların giderilmesi ile ilgili çalışmalarımızı milletvekillerimizle, komisyon üyeleriyle paylaştık. Tabii süreçle ilgili yasal düzenlemeler gerektiren hususlar olacaksa bu tamamen TBMM'nin takdirindedir. Meclis komisyonunun iradesi önemli çünkü milli iradenin tecelligahı parlamentomuz. Dolayısıyla onların alacağı kararlar, çizecekleri yol haritası, millet adına onların ortaya koyacakları ortak irade doğrultusunda bizler de o iradeye uygun bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz."