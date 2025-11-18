HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

10 yıl içinde en ciddi hastalıklardan biri olabilir: "İnternet bağımlılığı ölümcül sonuçlara ulaşabilir"

Psikiyatri Uzmanı Dr. Mehmet Çevik, internet kullanımının hızla artmasıyla birlikte internet bağımlılığının geleceğin en ciddi sağlık sorunlarından biri olacağı konusunda uyarıda bulundu. TÜİK’in 2023 verilerine göre Türkiye’de internet kullanım oranının yüzde 87,1’e ulaştığını hatırlatan Dr. Çevik, sadece gençlerin değil, orta yaş grubunun da bağımlılık açısından yüksek risk taşıdığını belirtti. İşte detaylar...

10 yıl içinde en ciddi hastalıklardan biri olabilir: "İnternet bağımlılığı ölümcül sonuçlara ulaşabilir"

Psikiyatri Kliniği’nden Uzm. Dr. Mehmet Çevik, internet bağımlılığı hakkında bilgi verdi.

10 yıl içinde en ciddi hastalıklardan biri olabilir: "İnternet bağımlılığı ölümcül sonuçlara ulaşabilir" 1

"10 YIL İÇERİSİNDE EN CİDDİ HASTALIKLARDAN BİRİ OLARAK GÖRÜLMEKTE"

Uzm. Dr. Çevik, "TÜİK’in 2023’teki araştırmasına göre, Türkiye’deki internet kullanan bireylerin oranı yüzde 87,1’dir. Sanılanın aksine yalnızca ergen ve genç nüfus değil, aynı zamanda orta yaş grubunun da internet bağımlılığı konusunda oldukça yüksek seviyelerde oldukları görülmüştür. İnsanların 'organik' bağlardan giderek uzaklaştığı ve 'makine' üzerinden ilişkilerini yönlendirdiği dünyamızda gelecek 10 yıl içerisinde en ciddi hastalıklardan biri olarak internet bağımlılığı görülmektedir" dedi.

10 yıl içinde en ciddi hastalıklardan biri olabilir: "İnternet bağımlılığı ölümcül sonuçlara ulaşabilir" 2

"ÖLÜMCÜL SONUÇLARA ULAŞABİLİR"

İnternet bağımlılığı teriminin bile kendi içinde yetersiz kaldığının artık kabul gördüğüne dikkat çeken Uzm. Dr. Çevik, "Oyun bağımlılığı, sosyal ağ bağımlılığı ve hatta 'selfie' bağımlılığı gibi alt grup bağımlılık tanımları oluşmaya başlamıştır. Bunlar her ne kadar 'yeni yetme' gibi görülse de, hormonlu büyüme gösterip hızla gelişmekte ve ölümcül sonuçlara ulaşabilmektedirler. Muğla'da yaşanan selfie ölümünden sonra bölgede çekilen selfie sayısı 10 kat daha artmıştır" dedi.

10 yıl içinde en ciddi hastalıklardan biri olabilir: "İnternet bağımlılığı ölümcül sonuçlara ulaşabilir" 3

"İNTERNETTEKİ SÜRE 4-5 SAATİ AŞIYORSA TERAPİ ALINABİLİR"

"Ne zaman terapiye başlamalı?" sorusunu yanıtlayan Uzm. Dr. Mehmet Çevik, "Eğer siz de güne hangi sebeple olursa olsun internetle başlıyorsanız, günde yaklaşık 4-5 saati aşkın internette kalıyorsanız, her gittiğiniz yerde aklınıza ilk gelen şey fotoğraf yükleyip sosyal medyada paylaşmak ise ve bazen internet yüzünden işinizi, eşinizi veya arkadaşlarınızı aksatıyorsanız veya bu konuda serzenişler işitiyorsanız, yavaş yavaş bir terapi sürecine girmeyi düşünebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

10 yıl içinde en ciddi hastalıklardan biri olabilir: "İnternet bağımlılığı ölümcül sonuçlara ulaşabilir" 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
4 ilde 'Daltonlar' operasyonu! Örgüt lideri B.Y. yakalandı4 ilde 'Daltonlar' operasyonu! Örgüt lideri B.Y. yakalandı
'Daltonlar'a operasyon! 18 şüpheli yakalandı, 4’ü tutuklandı'Daltonlar'a operasyon! 18 şüpheli yakalandı, 4’ü tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
internet bağımlılığı bağımlılık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akılalmaz olay! 15 yaşındaki çocuğun iç organları zarar gördü, yaşam mücadelesi veriyor

Akılalmaz olay! 15 yaşındaki çocuğun iç organları zarar gördü, yaşam mücadelesi veriyor

Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti!

Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.