10 yıl sonra bir ilk: Uzmanlardan peş peşe yılbaşında kar müjdesi!

Yeni yıl yaklaşırken yılbaşında kar yağıp yağmayacağı merak konusu oldu. Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen ve Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel yılbaşında kar yağışına dair müjdeli haberleri duyurdu. Uzmanlardan gelen tahminler doğru çıkarsa 10 yıl sonra İstanbul yeni yıla karlar altında girecek. İşte detaylar...

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen sosyal medya hesabından kar yağışı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şen, yaptığı paylaşımda "Yılbaşı Marmara’da kar yağışı görünüyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel de canlı yayında, "Marmara ile sınırlı kalmayacak" diyerek yılbaşında kar yağışı müjdesini duyurdu.

"YILBAŞINDA MARMARA'YA KAR YAĞIŞI GÖRÜNÜYOR"

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamada bulundu.

Orhan Şen paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sıcaklıklar ortalamanın üzerinde hafta sonu yağış yok. İstanbul 15, İzmir 17, Ankara 9, Antalya 21. Pazar Akdeniz ve Güney Ege, Antalya kıyılarında kuvvetli yağmur var. İstanbul’a yağmur Pazar gecesi geliyor, hafta başında devam ediyor.

Sis ve pus ulaşımda 2–3 gün daha etkili olacak. Hava kirliliğini de artırıyor.

Yılbaşında Türkiye’de kar olasılığı arttı. Yeni yıla kar ile girme olasılığı var. Akdeniz kıyı, Ege, Güneydoğu hariç. Yılbaşı Marmara’ya kar yağışı görünüyor. İstanbul’da ısı adası etkisine rağmen kar yağacak mı? Daha 10 gün var, değişebilir, takipteyiz."

"ÇOĞU BÜYÜK MERKEZDE KAR İHTİMALİ VAR"

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel canlı yayında kar uyarısında bulundu.

Öztel şu ifadeleri kullandı:

"Bu pazardan itibaren pazartesi, salı, çarşamba, perşembe tempolu bir şekilde yağmurlu geçebilir ve yılbaşında, yılbaşı yaklaşırken yani 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece İstanbul dahil olmak üzere çoğu büyük merkezde kar ihtimali var. İstanbul'daki kıyılarda kar yağışının tutma olasılığı çok yüksek değil. Ama yine de bu olasılık arttı.

Marmara'nın yüksek kesimlerine, Kartepe, Kartalkaya, Uludağ, Bolu'nun yükseklerine, Sapanca çevresine buraların hepsine kar yağabilir.

MARMARA İLE SINIRLI KALMAYACAK

Aralık ayının son günlerinde şimdiki tahminler değişmezse sadece orasıyla da sınırlı kalmayacak. İç Anadolu bölgesinde tamamında Karadeniz'de batı ve Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz ayırt etmeksizin ve Doğu Anadolu'da bu 31 Aralık ve 1 Ocak kar yağışlı geçebilir."

