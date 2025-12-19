OnePlus 15R: Dün tanıtıldı, bugün ilk yazılım güncellemesi geldi!

OnePlus 15R güncellemesi ilk olarak Hindistan'da CPH2767_16.0.1.305(EX01) yapı numarasıyla dağıtılıyor. Yakında diğer bölgelere de ulaşacak. Tahmin edebileceğiniz gibi, güncelleme partiler halinde (kademeli olarak) dağıtılıyor.

ONEPLUS 15R'IN İLK GÜNCELLEMESİ NELER SUNUYOR?

Güncelleme; sistem kararlılığı ve performansında iyileştirmeler, "belirli senaryolarda" azaltılmış güç tüketimi, uygulamaları açıp kapatırken optimize edilmiş Gaussian bulanıklığı efektleri, iyileştirilmiş kamera performansı ve kararlılığı, kablosuz bağlantıların kararlılığında iyileştirme ve genişletilmiş uyumluluk, iPhone'larla paylaşım yaparken daha iyi kararlılık ve genel olarak iyileştirilmiş ağ kararlılığı ile geliyor.

İŞTE PAD GO 2 GÜNCELLEMESİNİN SUNDUKLARI

Pad Go 2 güncellemesi ise 16.0.2.402(EX01) yapı numarasıyla geliyor ve halihazırda dünya genelinde dağıtılıyor. Bu güncelleme şunları içeriyor:

Akıllı Kenar Çubuğu'ndan (Smart Sidebar) depolama temizleme araçlarını başlatma yeteneği

Belirli bir süre ses girişi olmadığında yapay zeka özetlerini ve altyazıları sonlandırmak için iyileştirilmiş mantık

Fotoğraflar uygulamasında portre ve mimari fotoğrafları kırparken ve döndürürken otomatik düzeltme (straightening) kullanma yeteneği

Fotoğraflar uygulamasındaki küçük resimler (thumbnails) için iyileştirilmiş bir ayrıştırma yöntemi.

İyileştirilmiş kısmi ekran görüntüsü işleme

Aralık 2025 güvenlik yaması düzeyi

Ayrıca video düzenleme işlevinde kesme, bölme, çoklu klip birleştirme (stitching), müzik, metin, hız ayarlama ve kırpma desteği de var. GSMArena'da yer alan habere göre, Fotoğraflar uygulamasında resim ve videoları filtrelemek de artık daha kolay. Son olarak, artık resim ve videoları önce kilitlerini açmaya gerek kalmadan doğrudan Özel Kasa (Private Safe) içinde düzenlemek mümkün.