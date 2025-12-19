HABER

Katlanabilir iPhone Fold hakkında çarpıcı iddia: 2026’da tanıtılacak ama ulaşmak kolay olmayacak!

Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'unun önümüzdeki yıl düzenlenecek iPhone etkinliğinde görücüye çıkacağı söyleniyor. Ancak Analist Ming-Chi Kuo'dan gelen yeni bir rapor, sevkiyatların 2027 yılına kadar gecikebileceğini öne sürüyor. Yani kullanıcılar 2026'da tanıtılacak ürüne 2027 yılında ulaşabilir.

Enes Çırtlık

Analist Ming-Chi Kuo'ya göre, şimdilik iPhone Fold olarak adlandırdığımız bu modelin üretimi planlanandan geride kalmış durumda.

Kuo, yayınladığı bir araştırma notunda; Apple'ın katlanabilir iPhone'unun seri üretim öncesinde diğer üretim zorluklarının yanı sıra erken aşama verimlilik sorunlarıyla da karşılaşmasının beklendiğini belirtti.

KUO'DAN "KATLANABİLİR IPHONE" İÇİN SEVKİYAT UYARISI

GSMArena'da yer alan habere göre; Apple, iPhone Fold'u 2026'nın ikinci yarısında duyurma yolunda ilerlerken, Kuo, düzenli sevkiyatların 2027'ye kadar başlamayabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Kuo, talebin güçlü kalmasına rağmen arzın 2026 sonuna kadar kısıtlı kalacağını da sözlerine ekledi.

PAZARI BÜYÜTECEK

Öte yandan, yakın tarihli bir başka rapor, iPhone Fold'un önümüzdeki yıl katlanabilir akıllı telefon pazarındaki büyümeyi tetiklemeye yardımcı olabileceğini iddia ediyor.

iPhone Fold'un ABD'de yaklaşık 2.400 dolar fiyata sahip olması, 5,8 inçlik bir kapak ekran ve 7,58 inçlik katlanabilir bir iç ekran ile donatılması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone katlanabilir telefon
