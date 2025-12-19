HABER

Manisa’da değeri 4 milyon lira olan bozulmuş kokoreç ele geçirildi

Manisa'da insan sağlığının hiçe sayıldığı görüntüler kameraya yansıdı. Piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan bozulmuş halde olan ve piyasaya sürülmek üzere bekletilen kokoreç ele geçirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Manisa’da gerçekleştirilen gıda denetimlerinde, onaysız faaliyet yürüttüğü tespit edilen bir işletmede piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan bozulmuş kokorecin ele geçirilip, imha edildiğini duyurdu.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: "İMHA EDİLDİLER"

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Manisa’da gerçekleştirdiğimiz gıda denetimlerinde, onaysız faaliyet yürüttüğü tespit edilen bir işletmede piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan bozulmuş kokoreç ele geçirilmiş ve ürünler imha edilmiştir.

İŞLETMEYE İDARİ YAPTIRIM UYGULANDI

İlgili işletme hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, gerekli idari yaptırımlar uygulanmıştır. Vatandaşlarımızın sağlığını riske atacak hiçbir uygunsuzluğa asla geçit vermiyor, denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadeleri kullanıldı.

(DHA

19 Aralık 2025
19 Aralık 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
