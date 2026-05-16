10 yıl sonra gördüğü oğlu tarafından vuruldu: Gerçeği hastanede öğrendi

Diyarbakır’da uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Berivan D. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olayın arka planına ilişkin dikkat çeken ayrıntılar yer aldı.

10 YIL ÇOCUKLARIYLA GÖRÜŞMEDİ

Nefes'te yer alan haberde iddianameye göre, eşinin öldürülmesinin ardından Berivan D.’nin çocukları ailesi tarafından elinden alındı ve genç kadın evden uzaklaştırıldı. Yaklaşık 10 yıl boyunca çocuklarıyla görüştürülmediği belirtilen kadının, bir süre önce üvey ağabeyi Vedat G. ile sosyal medya üzerinden yeniden iletişim kurduğu aktarıldı.

İddianamede, Vedat G.’nin kardeşine “Seni affettik, gelip çocuklarını görebilirsin” dediği ifade edildi. Bunun üzerine ağabeyinin yanına giden Berivan D.’nin, yengesi tarafından evden çıkarıldığı, daha sonra ağabeyiyle araçla dolaşmaya başladığı belirtildi.

“BENİ TANIDIN MI?” DİYE SORMUŞ

Dosyadaki bilgilere göre Vedat G., bir ciğerci dükkânının önünde aracı durdurarak “Bekle, ciğer yaptıracağım” diyerek araçtan indi. Bu sırada araca yaklaşan 16 yaşındaki S.D., camı tıklatarak annesine “Beni tanıdın mı?” diye sordu. İddianamede, genç çocuğun cevap beklemeden annesine ateş ettiği kaydedildi.

Ağır yaralanan Berivan D.’nin, kendisine ateş eden kişinin oğlu olduğunu hastanede öğrendiği belirtildi. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu saldırının, ağabey Vedat G.’nin yönlendirmesiyle gerçekleştirildiği iddia edildi.

Tutuklanan S.D. ifadesinde, annesinin kendilerini yıllar önce terk ettiğini düşündüğünü söyledi. Olay günü dayısının aracını gördüğünü belirten S.D., annesini araçta fark ettiğini ve öfkeyle ateş ettiğini anlattı. S.D., dayısının kendisini azmettirmediğini öne sürerek pişman olduğunu ifade etti.

Vedat G. ise ifadesinde suçlamaları reddetti. Kız kardeşiyle dolaşırken ciğer yemek istedikleri için durduklarını savunan Vedat G., araçtan indikten sonra silah seslerini duyduğunu ve yeğeninin annesine ateş ettiğini gördüğünü söyledi.

Öte yandan Berivan D.’nin ifadesinde oğlunun ağabeyi tarafından yönlendirildiğini iddia ettiği, ancak oğlundan şikâyetçi olmadığı belirtildi. Adli Tıp Kurumu raporunda ise saldırı sırasında hamile olan kadının bebeğini kaybettiği bilgisi yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, dayı ve yeğenin fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek Berivan D.’yi öldürmeye teşebbüs ettikleri değerlendirilirken, iki sanık hakkında da “kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan ceza talep edildi.