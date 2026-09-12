10 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, 9 Eylül 2026 Çarşamba günü Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yürütülen ortak çalışmalar sonucunda, hakkında Denizli Ağır Ceza İlamat Masasınca iki ayrı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan toplam 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 10 yıl 3 aydır firari olarak aranan şahsın Datça’da saklandığı adres tespit edildi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan şahıs gözaltına alınarak Denizli’ye getirildi. Karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır