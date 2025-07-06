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103 yaşında gençlere taş çıkartıyor! Bir gün bile aksatmadan yaptığı tek şey var...

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan 103 yaşındaki Derviş Karakuş, torununun torununu gördü. 10 yıl önce eşini kaybeden ve Kore gazisi olan Karakuş'un yıllardan beri ya her gün aksatmadan yaptığı bir şey var...

Kore Gazisi Karakuş 103 yaşına bastı. Torununun torununu görmeyi başaran Karakuş'un hikayesi anlatmakla bitmiyor. 120 yaşına kadar da yaşayacağına inanan Karakuş'un her gün gerçekleştirdiği bir ritüel duyanların kalbini sızlatıyor.

103 yaşında gençlere taş çıkartıyor! Bir gün bile aksatmadan yaptığı tek şey var... 1

EŞİNE OLAN AŞKI DİLLERE DESTAN...

Hayatı boyunca hem vatanına hizmet eden hem de ailesine bağlılığıyla örnek olan Karakuş'un eşine olan aşkı görenleri duygulandırıyor.

103 yaşında gençlere taş çıkartıyor! Bir gün bile aksatmadan yaptığı tek şey var... 2

Torunlarının torunlarını gören ve eşinin adının geçtiğinde göz yaşlarına hakim olamayan asırlık Karakuş, 10 yıl önce vefat eden eşine olan sevgisiyle dikkat çekiyor.

103 yaşında gençlere taş çıkartıyor! Bir gün bile aksatmadan yaptığı tek şey var... 3

"HER GÜN MEZARLIĞA BİR GÜL GÖTÜRÜRÜM"

Eşini kaybettiği günden bu yana her gün mezarına giderek bir gül bıraktığını anlatan Karakuş, "Eşimle aramızda bir gün bile kırgınlık olmadı. Onu çok özlüyorum. Her gün aklımda, her gün dua ediyorum. Mezarına bir gül götürmeden içim rahat etmiyor. Orada da biz gece gündüz çalıştık milletimize, devletimize, askerimize. Herkesin görevi farklıydı; beli ayrı, taburesi ayrıydı. Şimdi o yetki benim değil, Allah'ın. O gün bugündür Allah bana bu ömrü verdi. Ben şimdi 103 yaşındayım ama bilemezsin, belki 110 belki de 120'ye kadar da yaşarım. Bu hayat, Allah'ın verdiği bir bağış. Oğlun oluyor, oğlundan kızın oluyor. Kızını evlendiriyorsun, ondan da torunun doğuyor. Torununu gördüğün zaman dünya senin oluyor. Yaşım kadar torunum var ve torunumun, torununu da gördüm. Allah bu günleri de gösterdi. Kore savaşında Altı bin beş yüz kişiydik. Doksan sekiz sene oldu babam öleli. Annem de ölüverdi. Biz meydanlarda kaldık, yavrum. Eşimde öleli 10 yıl oldu, çok severdim onu. Her gün mezarlığa bir gül götürürüm, her gün. Küçüktüm o zaman, bir ufacık çocuktum. Hiç aklımdan çıkmıyor. Bir gün bile aramızda bir kırgınlık, bir nifak olmadı" dedi.

103 yaşında gençlere taş çıkartıyor! Bir gün bile aksatmadan yaptığı tek şey var... 4

103 yaşında gençlere taş çıkartıyor! Bir gün bile aksatmadan yaptığı tek şey var... 5

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kore Savaşı Hatay
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