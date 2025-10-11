HABER

105 yıl sonra bir ilk olacak! Mehmetçik Gazze için geri sayımda... "Türkiye başaktör"

Gazze'deki kalışı ateşkes anlaşması sonrası gözler Türkiye'ye çevrilmiş durumda. Önümüzdeki süreçte de tarihi bir sorumluluk üstlenmeye hazırlanılırken; Mehmetçiğin barış gücü olarak Gazze'ye gitmesi gündemde. Uzmanlar, Türkiye’nin 105 yıl sonra Filistin’e dönüşünü tarihî dönüşüm ve yeni bir sayfa olarak nitelendiriyor.

Devrim Karadağ

Türkiye’nin Filistin meselesine ilişkin yürüttüğü politikayla birlikte kalıcı ateşkes ve barışa büyük katkı sağladı. ABD Başkanı Donald Trump tarafından da bizzat dile getirilen bu durum sonrası şimdide Türk askerinin barış gücü olarak Gazze'ye girmesi gündeme geldi.

Tütkiye Gazetesi'ne konuşan emekli Tuğgeneral Abdulkadir Akturan, bu kazanım ile Türkiye’nin prestijini çok daha farklı bir boyuta yükselttiğini söyledi.

"TÜRK ASKERİNİN GÖLGESİ DAHİ İSRAİL’İ DİZGİNLER"

Akturan, şunları kaydetti:

"Barışın tesisinde oynadığımız belirleyici rol, barışı koruma aşamasında da devam edecek. Sonraki süreçlerde daha efektif askerî konumlanma gerçekleşir. Türkiye, İsrail barikatını delmede başaktördü. Şimdi, yeni ve çok başka bir misyonla sahadayız. Filistin’de Türk adının ifade ettiği anlam çok derin. İsrail’in de açık yanları var. Türk askerinin gölgesi dahi İsrail’i dizginler. Bölge ve dünya ölçeğinde büyük bir olay bizim garantörlüğümüz. Bu aynı zamanda bir güç ispatı. BM, ABD, Rusya, Çin denklemi de bu noktada çok önemli. Ordumuz bu şerefli görevi de hakkı ile ve tarihî sorumluluk gereği ifa edecektir."

105 yıl sonra bir ilk olacak! Mehmetçik Gazze için geri sayımda... "Türkiye başaktör" 1

"TÜRKİYE BAŞAKÖTÜR"

Suriyeli araştırmacı Muin Naim de Ankara’nın İsrail’in bütün önleme çabalarına rağmen garantör ülke olmasının önemine vurgu yaparak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye ile birlikte ateşkes ve kalıcı barışa yüklenen anlam da değişti. İsrail geri çekilmeye başladı. Hem de ciddi bir biçimde çekiliyor. Bu noktada tarihî bir misyon üstlenen Türkiye, şimdi orada Gazze halkı için askerî olduğu kadar siyasi ve yeniden yapılanma aşamasının da başaktörü olacak. Siyonist rejimin tuzaklarına karşı teyakkuzda olacak ve halkın da büyük teveccüh ve sevgisini kazanan bir milletin evlatları, Filistin için çok başka anlamlar ifade ediyor. Şu an komisyonlar yoğun çalışıyor. Ateşkes sonrası ile ilgili müzakereler sürüyor. Gazze’de en az 65 milyar dolarlık yıkımın maliyeti var. Bu noktada Gazze’nin imarında Türkiye tek aday. Öte yandan Türkiye ismi bu ateşkesi farklı kılan en önemli faktör. İsrail açısında da çok kritik bir konumlanma oldu."

105 yıl sonra bir ilk olacak! Mehmetçik Gazze için geri sayımda... "Türkiye başaktör" 2

"HER AÇIDAN TARİHÎ BİR OLAY"

Gazze’nin 105 yıl önceki Türk toprağı niteliğini hatırlatan Müstafi Amiral Cihat Yaycı ise şunları söyledi:

"Orada 50 Türk askerinin olması bile her şeyi değiştirir. Filistin bizim denizden komşumuz. Uluslararası istikrar gücünde yer almamız her açıdan tarihî bir olay. Ateşkes rolümüz de öyle. Türkiye, net bir biçimde “Ben büyük bir gücüm’ dedi. Dünyanın her yerinde garantör devletin hukuki, siyasi, askerî yetkileri olur. Gazzeliler, bizi sarsılmaz bir sevgi ve güven duyuyor. Ayrıca Türk devleti güvenilir bir ara bulucu olduğunu tıpkı Karabağ, Libya, Somali, Etiyopya, Karabağ dâhil birçok olayda olduğu gibi yine gösterdi. Bu garantörlük yaptırım gücüne sahip olmak zorunda.

105 yıl sonra bir ilk olacak! Mehmetçik Gazze için geri sayımda... "Türkiye başaktör" 3

"DÜNYA ŞUNU GÖRDÜ; TÜRKLER OLMADAN BARIŞ GELMEZ"

İsrail hiçbir anlaşamaya riayet etmeyen kirli bir yapı. Böyle bir ihtimale karşı ciddi yaptırımları olmalı. ABD, Rusya dâhil genel bir konsensüs olmalı. Etkin garantörlük İsrail’in taşkınlıklarını engeller. Biz, İslam dünyasının en güçlü devletiyiz. Pakistan’da yanında durması ve denklemin parçası. Ülkemizin siyasi gücüyle birlikte güvenirliliği de tescil edildi. Gazze için çırpınan başka devlet yok. Şu ana dek 160 devlet Filistin’i tanıdı. Daha öncede anlaşmalar yaptık. Acilen deniz yetki anlaşması yapmamız şart. Gazze’ye istinaden Libya benzeri bir anlaşma Gazze’nin uluslararası hukuk ve tarihi tapusu olur. Münhasır ve müstakilen anlaşma imzalaması çok önemli bir hamle olur. Dünya şunu gördü ki; Türkler olmadan sancılı coğrafyalara barış, istikrar ve güvenlik gelmez."

