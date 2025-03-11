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  4. 11 günlük yaşam savaşını kaybetti! Tünel inşaatında vinçten düşen işçi öldü

11 günlük yaşam savaşını kaybetti! Tünel inşaatında vinçten düşen işçi öldü

11.03.2025 17:03
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Sakarya'da hızlı tren projesi kapsamında yapımı devam eden tünel inşaatında vinçten düşen Metin Kuyumcu (42), tedavi gördüğü hastanede 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

11 günlük yaşam savaşını kaybetti! Tünel inşaatında vinçten düşen işçi öldü

Olay, 28 Şubat’ta Geyve ilçesinde yapımı devam eden İstanbul-Ankara hızlı tren hattındaki Doğançay Yüksek Hızlı Tren tüneli inşaatında meydana geldi. Metin Kuyumcu ile A.Ç. (22), vinç üzerinde çalışırken yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek, yaralandı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Tedavisi devam eden yaralılardan Metin Kuyumcu, bugün hayatını kaybetti. Metin Kuyumcu’nun cenazesinin işlemlerinin ardından yarın memleketi Zonguldak'ta toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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