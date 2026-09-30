Baraj taştı, bir mahalle sular altında kaldı: 'Bakan Bey talimat vermiş'

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kuvvetli sağanak yağış sonrası baraj sularının taşmasıyla sular altında kalan Darıçayırı Mahallesi'nde ekiplerin çalışması sonucu yaralar sarılmaya başlandı. Suların çekilmesiyle birlikte cadde ve sokaklar çamurdan temizlenerek yeniden trafiğe açılırken, ilçe genelinde 18 okulda eğitime verilen ara uzatıldı. Mahalledeki son durum ise havadan görüntülendi.

1 METREYİ AŞTI

Sakarya genelinde 2 gündür etkisini sürdüren kuvvetli sağanak yağış neticesinde, Karasu ilçesi Darıçayırı Mahallesi'nde baraj bölgesinde biriken suların taşmasıyla mahalle merkezi, ev ve iş yerlerinin bodrum katları ile tarım arazileri sular altında kalmıştı. Su seviyesinin 1 metreyi aştığı ve yaklaşık 60 hanenin etkilendiği olayın ardından bölgede başlatılan temizlik ve ihya çalışmaları aralıksız devam ediyor.

YARALAR SARILMAYA BAŞLANDI

Taşkının ardından Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Karasu Belediyesi ekipleri cadde, ara sokak ve kamu kurumlarında biriken çamur ile tortuları temizledi. Yürütülen yoğun çalışmalar neticesinde mahalledeki ulaşım yolları çamurdan arındırılarak yeniden araç trafiğine açıldı. Ekipler ayrıca kendi imkanlarıyla temizlik yapmakta zorlanan vatandaşların da ev ve bahçelerindeki su tahliyesi ile temizlik süreçlerine destek oldu. Bölgede herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Taşkın sırasında ahırlarda bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların da zamanında tahliye edilmesiyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi. Ekipler mahalle genelinde zarar gören konut ve tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

18 OKUL TATİL EDİLDİ

Öte yandan sel ve su baskını riskine karşı dün Şehit Oktay Demirci İlk ve Ortaokulu'nda ara verilen eğitimle ilgili yeni tedbirler alındı. Olumsuz hava şartları ve temizlik çalışmalarının devam etmesi sebebiyle ilçe genelinde tedbir amacıyla tatil edilen okul sayısı 18'e yükseltildi.

"BAKAN BEY TALİMAT VERMİŞ"

Darıçayırı Mahallesi Muhtarı Ahmet Demiral ise bölgedeki taşkının öncekilere göre daha büyük zararlar verdiğini belirterek, "Mahallede yaşanan felaket, son yılların en büyük yağışını aldığı için büyük boyutlara ulaştı. Her zamankinden daha büyük oldu. SASKİ, Karasu Belediyesi, AFAD, Sahil Güvenlik, Jandarma ekiplerinden Allah razı olsun, hepsi müdahalesi yaptı. Yapmaya devam ediyorlar. DSİ Bölge Müdürü Kağan Şan geldi, bakan beyin talimatı ile.

Bölgede yapılacak çalışmaları nihai sona vardırmak için bakan bey talimatı vermiş. Sular yeni çekildi, yeni çalışmalara başlayacağız. Ne kadar bir alanda ne kadar kişi, haneler ve işyerlerinin tespitlerini gelecek olan Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı ekibi, AFAD ekibi ile birlikte sağlayacağız" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır