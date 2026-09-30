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Nihat Zeybekci'den 'Devletin ihmali var' açıklaması! Sözlerine açıklık getirdi

Türkiye'nin konuştuğu fon skandalında kendisinin de mağdur olduğunu açıklayan ve bir anda gündem olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci'den yeni bir açıklama geldi. Zeybekci, "Maalesef devletin ihmali var" sözlerine açıklık getirdi.

Nihat Zeybekci'den 'Devletin ihmali var' açıklaması! Sözlerine açıklık getirdi
Devrim Karadağ

Fon soruşturması sürerken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci iddiaları doğrulamış ve kendisinin de mağdur olduğunu duyurmuştu. TP2 fonunda parasının kaldığını belirten Zeybekci, "Ortada bir ihmal varsa bunu ancak bu kurumlar ve sorumlular yapar" demiş; gazeteci İsmail Saymaz, Zeybekci'nin aynı zamanda yaşananlarla ilgili "devletin ihmali var" dediğini aktarmıştı.

NİHAT ZEYBEKCİ'DEN YENİ AÇIKLAMA

Bir anda açıklamalarıyla gündem olan Zeybekci, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

"DEVLETİN İHMALİ VAR" SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

Zeybekci, gündem olan "Maalesef devletin ihmali var" sözlerine açıklık getirdi.

Zeybekci'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

"Son günlerde ülkemiz gündemini meşgul eden fon krizine ilişkin olarak yaptığım açıklamaların “devletin ihmali var” şeklinde haberleştirilmesi nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekmiştir.

Devlet görevini ihmal etmez. Devlet kuralları koyar, onu uygulayacak kurumlara yetki ve sorumluluk verir. Ortada bir ihmal varsa bunu ancak bu kurumlar ve sorumlular yapar. Devlet bu görev ve sorumluluğu ihmal halinde gereğini yapar."

Nihat Zeybekci den Devletin ihmali var açıklaması! Sözlerine açıklık getirdi 1

NİHAT ZEYBEKCİ NE DEMİŞTİ?

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, fon soruşturmasına ilişkin Nihat Zeybekci ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını aktarmıştı. Zeybekci, ortağı olduğu dört şirketin Tera’nın tasfiye kararı verilen TP2 fonuna yatırım yaptığını ve paralarının fonda kaldığını söylemişti.

Saymaz, Zeybekci'nin yaşananlarla ilgili SPK'yı işaret ederek “Maalesef devletin ihmali var” dediğini aktarmıştı.

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Zeybekci, fon krizinde 455 bin 758 mağdurdan biri olduğunu söylemiş, manipülatif işlem yapanlarla mağdur olanların karıştırılmaması gerektiğinin altını çizmişti.

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Nihat Zeybekci AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi fon soruşturması
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