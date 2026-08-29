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11 ilde siber suç operasyonları: 13 tutuklama

İçişleri Bakanlığı, 11 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 35 şüphelinin yakalandığını, 13’ünün tutuklandığını açıkladı.Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 11 ilde 'Yasa dışı bahis', 'Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi', 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 35 şüphelinin 13’ü tutuklandı, 12’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

11 ilde siber suç operasyonları: 13 tutuklama

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 11 ilde 'Yasa dışı bahis', 'Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi', 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 35 şüphelinin 13’ü tutuklandı, 12’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, sanal medya platformları üzerinden 'ikinci el araba ilanı, kapora bedeli' gibi temaları kullanarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

11 ilde siber suç operasyonları: 13 tutuklama 1


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
bakanlık
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