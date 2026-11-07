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11 üniversiteye rektör ataması yapıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte rektör ataması yapılan üniversiteler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre Erciyes Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi ve Trabzon Üniversitesi'ne yeni rektör atamaları yapıldı.

11 üniversiteye rektör ataması yapıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte rektör ataması yapılan üniversiteler
Mustafa Fidan

Cumnhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de 11 üniversiteye yapılan yeni rektör atamaları duyuruldu.

11 ÜNİVERSİTEYE YENİ REKTÖR ATAMASI

Resmi Gazete'de yer alan 11 üniversitenin yeni rektörleri şu şekilde;

11 üniversiteye rektör ataması yapıldı! Resmi Gazete de yayımlandı: İşte rektör ataması yapılan üniversiteler 1

  • Erciyes Üniversitesi'ne Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç
  • Eskişehirm Teknik Üniversitesi'ne Prof. Dr. Adnan Özcan
  • Isparta Uygulamalı Blimler Üniversitesi'ne Prof. Dr. Yılmaz Çatal
  • Kayseri Üniversitesi'ne Prof. Dr. Recep Ulucak
  • Kırıkkale Üniversitesi'ne Prof. Dr. Mustafa Orçan
  • Konya Teknik Üniversitesi'ne Prof. Dr. Mehmet Çelik
  • Malatya Turgut Özal Üniversitesi'ne Prof. Dr. Recep Bentli

11 üniversiteye rektör ataması yapıldı! Resmi Gazete de yayımlandı: İşte rektör ataması yapılan üniversiteler 2

  • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne Prof. Dr. Turhan Kaçar
  • Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne Prof. Dr. Zafer Tatlı
  • Şırnak Üniversitesi'ne Prof. Dr. İbrahim Baz

11 üniversiteye rektör ataması yapıldı! Resmi Gazete de yayımlandı: İşte rektör ataması yapılan üniversiteler 3

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resmi gazete Rektör üniversite
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