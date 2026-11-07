11 üniversiteye rektör ataması yapıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte rektör ataması yapılan üniversiteler

Cumnhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de 11 üniversiteye yapılan yeni rektör atamaları duyuruldu.
11 ÜNİVERSİTEYE YENİ REKTÖR ATAMASI
Resmi Gazete'de yer alan 11 üniversitenin yeni rektörleri şu şekilde;
- Erciyes Üniversitesi'ne Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç
- Eskişehirm Teknik Üniversitesi'ne Prof. Dr. Adnan Özcan
- Isparta Uygulamalı Blimler Üniversitesi'ne Prof. Dr. Yılmaz Çatal
- Kayseri Üniversitesi'ne Prof. Dr. Recep Ulucak
- Kırıkkale Üniversitesi'ne Prof. Dr. Mustafa Orçan
- Konya Teknik Üniversitesi'ne Prof. Dr. Mehmet Çelik
- Malatya Turgut Özal Üniversitesi'ne Prof. Dr. Recep Bentli
- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne Prof. Dr. Turhan Kaçar
- Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne Prof. Dr. Zafer Tatlı
- Şırnak Üniversitesi'ne Prof. Dr. İbrahim Baz