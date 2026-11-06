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Kayseri'de oto galeride yangın: 5 araç kullanılamaz hale geldi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir oto galeride çıkan yangında, 4 elektrikli bisiklet ve bir UTV araç kullanılamaz hale geldi.

Kayseri'de oto galeride yangın: 5 araç kullanılamaz hale geldi

Edinilen bilgiye göre, Uğurevler Mahallesi 299. Sokak üzerinde bulunan bir oto galeride, dükkanın önünde bulunan elektrikli UTV aracında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Kayseri de oto galeride yangın: 5 araç kullanılamaz hale geldi 1

OTO GALERİDE YANGIN

Kısa sürede büyüyen alevler dükkanın içerisine sıçradı. Galerideki 4 elektrikli bisiklet de yandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.
Kayseri de oto galeride yangın: 5 araç kullanılamaz hale geldi 2

5 ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangında binanın bir kısmı da zarar gördü. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Muhammed Zeynuddin Bağdat da olay yerine gelerek ekipleri yönlendirdi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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yangın Kayseri
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