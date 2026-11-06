Trump’tan Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü görevine yeni atama

ABD’de düzenlenen ara seçimlerde Cumhuriyetçi partinin yaşadığı hezimet, Başkan Donald Trump yönetiminde sarsıntıya neden oldu.

BEYAZ SARAY ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ GÖREVİNE YENİ ATAMA

Trump, Demokrat Parti’nin 3 Kasım’daki seçimlerde Senato ve Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elde etmesinin ardından Özel Kalem Müdürü Susie Wiles’ın görevine son verdi. ABD Başkanı, Wiles’ın yerine Özel Kalem Müdürü Yardımcısı ve yakın danışmanlarından Stephen Miller’ın atandığını açıkladı.

ABD BAŞKANI TRUMP DUYURDU

Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Wiles'ın görevi boyunca üstün başarı sağladığını belirterek övgüde bulundu ve kendisinin siyasi organizasyonunda çalışmayı sürdüreceğini bildirdi. Adı açıklanmayan bir ABD’li kaynak ise Wiles’ın Trump’a dün gece yaptığı özel bir konuşmada istifasını sunduğunu öne sürdü.

STEPHEN MİLLER KİMDİR?

Son dönemde Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Yardımcısı olarak görev yapan ve Trump'ın yakın çevresinin önemli isimlerinden biri olan Miller, Washington’ın sert göç politikalarının başlıca mimarlarından biri olarak değerlendiriliyor. Trump'ın en yakın ve uzun süredir birlikte çalıştığı danışmanlarından biri olan Miller, 2016'daki başkanlık seçimlerinde Trump'ın kazanma ihtimali düşük görülen kampanyasına konuşma yazarı olarak katılmıştı.

Miller, Trump'ın ilk başkanlık döneminde Adalet Bakanlığı görevini üstlenen ve göç politikalarında sert tutumuyla bilinen eski Alabama Senatörü Jeff Sessions'ın da danışmanlığını yapmıştı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır