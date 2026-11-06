Dışişleri Bakanlığı: "Yunanistan ve GKRY'nin yetkisiz seyir ikaz duyuruları ülkemizce iptal edilmiştir"

Dışişleri Bakanlığı, Fransız bayraklı bir geminin Doğu Akdeniz’deki Türk kıta sahanlığında izinsiz deniz bilimsel araştırma faaliyeti yürütme girişimi hakkında açıklama yaptı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU: 2 ÜLKE HAKKINDA İPTAL KARARI

Açıklamada, "Fransız bayraklı bir geminin, dış sınırlarını 18 Mart 2020 tarihinde Birleşmiş Milletler’e bildirdiğimiz kıta sahanlığımız dahilinde izinsiz kablo döşenmesine matuf gayrihukuki bir deniz bilimsel araştırma faaliyeti gerçekleştirme niyetinde olduğu görülmektedir. Yunanistan ve GKRY tarafından bu amaçla yayımlanan yetkisiz seyir ikaz duyuruları ülkemizce iptal edilmiştir.

"BÖLGEDE İŞ BİRLİĞİ VE DİYALOG YAKLAŞIMI"

Söz konusu geminin yürütmeyi planladığı faaliyetin kıta sahanlığımız sınırları dahilinde kalan kısmı için uluslararası deniz hukukunun yerleşik hükümleri uyarınca ülkemizden alınması gereken muvafakatla ilgili süreç ise henüz tamamlanmamıştır. Uluslararası hukuktan kaynaklanan egemenlik haklarımızı koruma konusundaki kararlılığımız tam olup, bölgede iş birliği, diyalog ve eş güdümü esas alan bir yaklaşımı benimsemeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır