Başakşehir’de iş yeri alevlere teslim oldu

Başakşehir Altınşehir Mahallesi Eski İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde saat 20.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İŞ YERİ ALEVLERE TESLİM OLDU

İş yerinde alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Servis'e ihbarda bulundu. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, iş yerinin alevler içinde kaldığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır