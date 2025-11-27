11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! Trafikte yol kesen yandı, hapis cezası geliyor

Uzun süredir çalışması yapılan 11. Yargı Paketi bugün Meclis'e sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

Güler, "Denetimli serbestlik 3 yıl erken gerçekleşecek. Af değil koşullu salıverme olacak. İlk etapta 54-55 bin mahkumu ilgilendiriyor" dedi.

Güler açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:



"Pandemi nedeniyle Adalet Bakanlığı tarafından üç ayda bir süresi uzatılan infaz kurumlarında oluşabilecek risklere karşı bazı tedbirler geliştirilmişti. İnfaz kanununda bazı düzenlemeleri hayata geçirmiştik. Bu düzenlemeler son olarak 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülere yönelik uygulanmıştı.

Vatandaşlarımız arasında Covid-19 düzenlemesi olarak bilinen düzenlemenin eşitsizliğe neden olduğu yönünde görüşler iletilmişti. Aynı tarihte işlenmiş olsa bile yargılamanın hızlı yapılmaması sonucunda cezası kesinleşip ceza infaz kurumuna giren kişiler de 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla uygulanan koşullu salıverilme, denetimli serbestlik süreleriyle ilgili bu dönemlerde cezası kesinleşmeyenlerle uygulama farklılığı ortaya çıkmıştı.

"3 YIL DAHA ERKEN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNA AYRILINABİLECEK"

Covid-19 düzenlemesinin kapsamını yeniden düzenledik. 31 Temmuz 2023 itibarıyla cezaevinde bulunan hükümlülerin yararlanabildiği daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılma veya denetimli serbestliğe ayrılma düzenlemesinden 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçlar nedeniyle hükümlü olacakların yararlanabilmesini sağlıyoruz. 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenen suçlar nedeniyle 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılınabilecek" dedi.

TRAFİKTE YOL KESEN YANDI! 3 YILA KADAR HAPSİ GELİYOR

Trafikte "yol kesme" eylemi tek başına bir suç olarak tanımlanıyor. Bir aracı durduran veya hareket etmesini engelleyen kişiye 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Taksirle yaralama suçunda ise basit halde ceza 2 yıla, birden fazla kişinin yaralanmasına neden olunması durumunda ise 5 yıla kadar hapis cezası olarak düzenleniyor.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE AĞIR CEZALAR

Son dönemlerde organize suç örgütlerinin toplumsal huzuru, güvenliği, geleceği tehdit eden birçok olaya karıştığını görüyoruz. Organize suç örgütleri karanlık odaklardır. Milletvekilleri olarak gençlerimizin suç örgütlerinin gölgesine teslim olmaması için bu zamana kadar elimizden gelen gayreti gösterdik. Suç örgütleriyle mücadeleyi daha etkili sürdürmek için TCK'nın 220. maddesinde değişikliğe gidiyoruz. Suça sürüklenen çocukların araç olarak kullanılması halinde örgüt yöneticilerine verilecek cezanın bir kat oranın artırılmasını öngörüyoruz. Örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olmak suçlarında hapis cezalarının alt ve üst sınırlarını da bu teklifimizde artırıyoruz.

Meskul mahalde silahla ateş etmenin cezası artacak. Düğünlerde kişilerin toplu olarak bulunduğu yerlerde işlenmesi halinde verilecek cezayı yarı oranda artırılacak. Taksirle yaralama suçunun miktarlarını artırarak daha caydırıcı yaptırıma teklifimizde yer veriyoruz.

KİRALIK ARAÇLARA YÖNELİK ÖNLEM

Güveni kötüye kullanma suçunun konusunun, motorlu kara-deniz-hava taşıtı olması halinde verilecek cezanın artmasını öngörüyoruz. Kiralık araçların parçalanarak satılması veya suçtan kullanılması gibi eylemlerin arttığını görüyoruz. Teklifte daha caydırıcı yaptırımlara yer veriyoruz.

Bilişim sistemlerinin kullanması suretiyle işlenen suçlarda ilgili banka hesabının, 48 saate kadar banka tarafından askıya alınması, ilgili muhatabın bu konuda olur vermesi halinde hesabın tekrar işleme alınmasına imkan tanıyoruz. Suçta kullanıldığı belirlenen paraya el konulması suretiyle tedbir geliştiriyoruz.

"GSM HATTI SAYISINA İLİŞKİN SINIRLAMA GETİRİYORUZ"

GSM hattı aboneliği çipli kimlik kartıyla yapılacak. Hat sayısına ilişkin sınırlama getiriyoruz. Dolandırıcılık faaliyetlerinin kullanılmasının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Ölen ve tüzel kişiliği sona eren kişilerin telefon hatlarında üç ayda bir periyodik kontroller yapılacak, aktif olmayanların kullanıma kapatılması konusunda tedbir geliştiriyoruz.

Yabancı uyruklu gerçek kişilere ait mobil haberleşme hatlar özgüde numara tahsisi ve kullanımında ayrıca belli bir standartlara getiriyoruz. Diplomatik ilişkiler ve yabancı misyon görevleri bunlardan istisna olacak şekilde bir düzenlemeyi arzu ediyoruz.

"PARA CEZASI VERİLMESİNİ DE ÖNERİYORUZ"

Dolandırıcılık hırsızlıkla banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında kullanıldığı tespit edilen telefon hatlarının şebeke ile bağlantısını da burada kesileceği noktasında bir tedbiri geliştiriyoruz. Yürütülen bir soruşturma veya kavuşturma kapsamında Cumhuriyet Savcısı hakim veya mahkeme tarafından istenilen bilgi veya belgenin 10 gün içinde fiziki veya elektronik ortamına gönderilmemesi halinde banka ve finans kuruluşları ile operatörlere de idari para cezası verilmesini de burada öneriyoruz.

Hat düzenlemeleriyle ilgili geçiş hükümlerinde aynı zamanda mevcut davalarda herhangi bir olumsuzluk olmaması için geçici madde düzenlemesi yapıyoruz. Vatandaşlarımızın ve yabancı uyruklu kişilerin yeni getirilen bu düzenlemeler doğrultusunda abonelik kayıtlarını güncellemeleri, telefon hatlarını kendi üzerlerine almaları veya kapatmaları için kendilerine süre tanıyoruz. Bu düzenlemelerin herhangi bir mağduriyet oluşturmaması adına belirli bir süre sonra yürürlüğe gireceğini de teklifimizde belirtiyoruz. Ayrıca, bu düzenlemeler nedeniyle abonelik işlemlerinden kaynaklı ortaya çıkabilecek mali külfetin tüketiciye yansıtılmaması için de önerilerimizi bu teklife yansıtmış bulunuyoruz.

Ayrıca teklifimizde, Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesinde düzenlenen dolandırıcılık suçlarının yargılamalarının asli ceza mahkemesinde görülmesine imkân getiriyoruz. Asli ceza mahkemesi nezdinde ihtisaslaşma sağlamak suretiyle bu suçlara ilişkin yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmasını ve böylelikle bu suçlarla daha etkin bir mücadele yürütülmesini hedefliyoruz

AVUKATLIK KANUNUNDA DÜZENLEME

Avukatlık kanununda AYM'nin bazı iptal kararları olmuştu. Bu iptal kararları doğrultusunda Avukatlık Kanunu'nda da avukatlara yönelik uygulanacak disiplin hükümlerine de düzenlememizde yer veriyoruz"