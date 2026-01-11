Görele’de şüpheli ölüm

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan kimlik tespitinde, hayatını kaybeden kişinin Görele’de balıkçı esnafı olarak tanınan 64 yaşındaki Metin Öztekin olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Öztekin’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla hastane morguna kaldırıldı.

İlk değerlendirmelerde ölümün kalp krizi sonucu meydana gelmiş olabileceği üzerinde durulurken, olayın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

