Doktorlar bile şok oldu! Covid'e yakalanan bebeğin vücudu taş kesildi

İngiltere’de yaşayan 17 aylık Lettie'nin geçirdiği belirtisiz covid sonrası vücudu adeta taşlaştı. Ailesinin anlattığına göre, her zamanki gibi uyanan küçük kız kahvaltı yapmak istemedi. Bir saat içinde kusmaya başladı, rengi soldu, nefes almakta zorlandı ve baygınık geçirdi.

Hastaneye kaldırılan Lettie'nin öncesinde havale geçirdiği düşünüldü. Ancak yapılan tetkikler 17 aylık bebeğin hiçbir belirti göstermeden Covid geçirdiğini ortaya koydu. Doktorlar, virüsün akut nekrotizan ensefalopati (ANE) adı verilen nadir ve ağır bir beyin hastalığını tetiklediğini açıkladı.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ BEYNE ZARAR VERDİ

Uzmanlar, hasarın doğrudan covidden değil, bağışıklık sisteminin virüse aşırı tepki vermesinden kaynaklandığını belirtti. ANE, özellikle viral enfeksiyonlar sonrası görülebilen ve kısa sürede ciddi nörolojik bozulmaya yol açan nadir bir tablo olarak biliniyor.

'AĞLARKEN ADETA TAŞA DÖNDÜ'

Lettie’nin beyin sapında ve beyinciğinde hasar oluştuğu açıklandı. Bebeğin babası, o anları "Bir anda vücudu taş kesildi. Gözleri açıktı, ağlıyordu ama tamamen donmuş gibiydi” sözleriyle durumu anlattı.

Solunum cihazına bağlanan Lettie’ye yoğun ilaç tedavisi ve steroid uygulandı. Küçük kız 100 günden fazla hastanede yattı.

Beyin hasarı nedeniyle hareket, kas kontrolü, konuşma ve beslenme yeteneklerini kaybeden Lettie fizik tedavi, ergoterapi ve konuşma terapisi almaya başladı. Felç kalan küçük kız aldığı fizik tedavi ile başını kaldırmaya başladı. Ailesi, küçük kızlarının ara ara "mama" ve "dada" diyebilmesinin kendileri için büyük bir moral kaynağı olduğunu söyledi.