HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Doktorlar bile şok oldu! Covid'e yakalanan bebeğin vücudu taş kesildi

Covid’in nadir de olsa ağır nörolojik komplikasyonlara yol açabileceği bir kez daha ortaya çıktı. Hiçbir covid belirtisi göstermeyen 17 aylık Lettie, virüsün tetiklediği nadir bir beyin hastalığı nedeniyle yaşam mücadelesi veriyor. Doktorların "yüzde 50 yaşama şansı” verdiği bebek felç kaldı.

Doktorlar bile şok oldu! Covid'e yakalanan bebeğin vücudu taş kesildi
Gökçen Kökden

İngiltere’de yaşayan 17 aylık Lettie'nin geçirdiği belirtisiz covid sonrası vücudu adeta taşlaştı. Ailesinin anlattığına göre, her zamanki gibi uyanan küçük kız kahvaltı yapmak istemedi. Bir saat içinde kusmaya başladı, rengi soldu, nefes almakta zorlandı ve baygınık geçirdi.

Hastaneye kaldırılan Lettie'nin öncesinde havale geçirdiği düşünüldü. Ancak yapılan tetkikler 17 aylık bebeğin hiçbir belirti göstermeden Covid geçirdiğini ortaya koydu. Doktorlar, virüsün akut nekrotizan ensefalopati (ANE) adı verilen nadir ve ağır bir beyin hastalığını tetiklediğini açıkladı.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ BEYNE ZARAR VERDİ

Doktorlar bile şok oldu! Covid e yakalanan bebeğin vücudu taş kesildi 1

Uzmanlar, hasarın doğrudan covidden değil, bağışıklık sisteminin virüse aşırı tepki vermesinden kaynaklandığını belirtti. ANE, özellikle viral enfeksiyonlar sonrası görülebilen ve kısa sürede ciddi nörolojik bozulmaya yol açan nadir bir tablo olarak biliniyor.

'AĞLARKEN ADETA TAŞA DÖNDÜ'

Lettie’nin beyin sapında ve beyinciğinde hasar oluştuğu açıklandı. Bebeğin babası, o anları "Bir anda vücudu taş kesildi. Gözleri açıktı, ağlıyordu ama tamamen donmuş gibiydi” sözleriyle durumu anlattı.

Solunum cihazına bağlanan Lettie’ye yoğun ilaç tedavisi ve steroid uygulandı. Küçük kız 100 günden fazla hastanede yattı.

Beyin hasarı nedeniyle hareket, kas kontrolü, konuşma ve beslenme yeteneklerini kaybeden Lettie fizik tedavi, ergoterapi ve konuşma terapisi almaya başladı. Felç kalan küçük kız aldığı fizik tedavi ile başını kaldırmaya başladı. Ailesi, küçük kızlarının ara ara "mama" ve "dada" diyebilmesinin kendileri için büyük bir moral kaynağı olduğunu söyledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Silahını çıkartıp ateş ede ede husumetlisini kovaladıSilahını çıkartıp ateş ede ede husumetlisini kovaladı
Samsun’da zehir tacirlerine darbeSamsun’da zehir tacirlerine darbe

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Corona covid
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milliyetçi İttifak senaryosu ankette dengeleri değiştirdi! Yüzde 20,72’ye çıkıyorlar

Milliyetçi İttifak senaryosu ankette dengeleri değiştirdi! Yüzde 20,72’ye çıkıyorlar

Operasyon haberleri art arda geldi

Operasyon haberleri art arda geldi

Böylesi görülmedi: Süper Lig'de tarihi son! Yapay zeka şampiyonu açıkladı

Böylesi görülmedi: Süper Lig'de tarihi son! Yapay zeka şampiyonu açıkladı

Vatandaşlıktan çıkarılması bile istendi! Hadise kararını verdi

Vatandaşlıktan çıkarılması bile istendi! Hadise kararını verdi

Akaryakıta zam geldi! Bir ilk yaşandı

Akaryakıta zam geldi! Bir ilk yaşandı

Bir ülke iflas etti! Altınlarını satmaya hazırlanıyor

Bir ülke iflas etti! Altınlarını satmaya hazırlanıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.