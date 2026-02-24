Samsun’da zehir tacirlerine darbe: 3 ilçede 9 gözaltı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında İlkadım, Canik ve Terme ilçelerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon çerçevesinde 9 şüphelinin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde detaylı arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1007 adet sentetik ecza, 193,60 gram metamfetamin, 109,30 gram sentetik kannabinoid, 90 mililitre aseton, 2,15 gram fubinica, 7 adet ecstasy hap, 1 adet esrarlı sigara ve 2 adet hassas terazi ele geçirilerek el konuldu. Operasyon kapsamında yakalanan 9 şahıs hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından adli işlem başlatıldığı bildirildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır