Alman savcıyı öldüreceklerdi... "Casperlar"ın suikast planı deşifre oldu

Silahlı suç örgütü "Casperlar"a yönelik soruşturmada önemli bir bilgiye daha ulaşıldı. Örgütün Almanya'da Alman bir savcıya suikast planladığı ortaya çıktı. Alman savcının evinin yakınında bir şüpheli yakalanırken; suikast planının kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı İsmail Atız'ın Almanya’da yakalanıp serbest bırakılmasının ardından yapıldığı tespit edildi.

Silahlı suç örgütü "Casperlar"a yönelik soruşturmada, Almanya'da Alman bir savcıya suikast planı yapıldığı da ortaya çıktı. Şüpheliler gözaltına alındı.

Örgüt elebaşı İsmail Atız'ın telefonunda yapılan incelemede önemli birçok bilgiye ulaşıldı.

ALMAN SAVCIYA SUİKAST HAZIRLIĞI

Almanya’da uyuşturucu ticareti yapan Türkleri tutuklayan bir savcıya yönelik silahlı saldırı düzenletebileceği yönündeki ihbar da soruşturmada dikkat çeken ayrıntılar arasında.

Bu ihbar üzerine çete üyesi bir kişi Alman savcının evinin yakınında yakalandı.

Suikast planının kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı İsmail Atız'ın 3 Temmuz 2025’te Almanya’da yakalanıp 7 Temmuz'da serbest bırakılmasının ardından yapıldığı tespit edildi.

'HAMUŞ' YAKALANDI

NTV'nin haberine göre; Alman savcının ikametine yakın bölgede, Atız ile birlikte hareket ettiği öne sürülen ve “Hamuş” kod adıyla anılan Güven Şeren gözaltına alındı.

Şeren'in bilgilerini Türkiye'deki Polis Bilişim Ağı üzerinden sorgulayıp çeteye sızdıran polis memuru da yakalandı.

Şüpheli polis memurunun bu işlem karşılığında hesabına para gönderildiği de belirlendi.

"CASPERLAR"IN KÖSTEBEKLERİ TUTUKLANDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada silahlı suç örgütü "Casperlar"a bilgi sızdırdıkları ortaya çıkan 7'si polis 14 şüpheli tutuklandı.

