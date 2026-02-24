HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Malatya’da kadın kuyumcuya silahlı soygun girişimi! Panik butonuyla kurtuldu

Malatya’da kar maskeli ve silahlı bir şüpheli, öğle saatlerinde bir kuyumcuya girerek iş yeri sahibini tehdit etti. Ancak panik butonuna basıldığını fark eden saldırgan, hiçbir şey alamadan kaçtı. Güvenlik kameralarına yansıyan anların ardından polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Malatya’da kadın kuyumcuya silahlı soygun girişimi! Panik butonuyla kurtuldu

Olay, öğle saatlerinde, Battalgazi ilçesi Şifa Mahallesi'ndeki kuyumcu dükkanında meydana geldi.

Malatya’da kadın kuyumcuya silahlı soygun girişimi! Panik butonuyla kurtuldu 1

KORKUYLA PANİK BUTONUNA BASTI

Dükkana giren kar maskeli kişi, iş yeri sahibi Tuba Ç.'ye silah doğrultup, altınları çantaya doldurmasını istedi.

Korkuyla çığlık atan Ç., panik butonuna bastı. Durumu fark eden şüpheli, kaçtı. Çevre esnafı, şüpheliyi yakalamak için takip etti.

Malatya’da kadın kuyumcuya silahlı soygun girişimi! Panik butonuyla kurtuldu 2

İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. Geniş çaplı çalışma yapan polis, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.

Malatya’da kadın kuyumcuya silahlı soygun girişimi! Panik butonuyla kurtuldu 3

"KADIN OLARAK BU MESLEĞİ YAPIYORUM DİYE BUNLARI MI HAK EDİYORUM?"

Daha önce de benzer soygun girişimlerinin yapıldığını belirten Tuba Ç., "Birden içeri girdi, ‘Boşalt’ diye bağırdı, tabancayı çekti. Ben de direkt ayağımın altındaki butona bastım. Ben bağırınca panikledi, dayanamadı, kaçtı. Sonra dışarı çıkıp bağırmaya başladım. Daha önce de 2017’de aynı şekilde yaşadım, yine silahlı ve maskeli kişiler geldi. 4-5 kez benzer olay oldu. Kadın olarak bu mesleği yapıyorum diye bunları mı hak ediyorum? 20 yıldır bu işi yapıyorum. Bu dükkan bana babamdan kaldı. Dışarıda ‘bayan’ diye gücüm yetmez sanıp hırsızlık girişiminde bulunuyorlar. Kadınlar hiçbir şey yapmayacak mı? Bıkmadım, bıkmayacağım da devam edeceğim. Bırakmayacağım" dedi. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Malatya’da kadın kuyumcuya silahlı soygun girişimi! Panik butonuyla kurtuldu 4
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsun’da kavgada bir kişiyi bıçaklayan zanlı tutuklandıSamsun’da kavgada bir kişiyi bıçaklayan zanlı tutuklandı
Kayıp yaşlı adam 17 gündür aranıyorKayıp yaşlı adam 17 gündür aranıyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu Malatya soygun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milliyetçi İttifak senaryosu ankette dengeleri değiştirdi! Yüzde 20,72’ye çıkıyorlar

Milliyetçi İttifak senaryosu ankette dengeleri değiştirdi! Yüzde 20,72’ye çıkıyorlar

Trump: "Anlaşma yapmazsak onlar için çok kötü bir gün olacak"

Trump: "Anlaşma yapmazsak onlar için çok kötü bir gün olacak"

Böylesi görülmedi: Süper Lig'de tarihi son! Yapay zeka şampiyonu açıkladı

Böylesi görülmedi: Süper Lig'de tarihi son! Yapay zeka şampiyonu açıkladı

Vatandaşlıktan çıkarılması bile istendi! Hadise kararını verdi

Vatandaşlıktan çıkarılması bile istendi! Hadise kararını verdi

Akaryakıta zam geldi! Bir ilk yaşandı

Akaryakıta zam geldi! Bir ilk yaşandı

Evdeki kullanılmayanları çıkarıp satmaya başladılar: Biri 85 bin TL'yi buluyor

Evdeki kullanılmayanları çıkarıp satmaya başladılar: Biri 85 bin TL'yi buluyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.