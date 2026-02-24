Rusya'dan zehir zemberek açıklama! 'Nükleer bomba' ihtimaline karşı açık tehdit: "Üçüncü dünya savaşına giden yol"

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya'yı ziyaret eden Vietnam Dışişleri Bakanı Le Hoai Trung ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

"DOĞRUDAN DÜNYA SAVAŞINA GİDEN YOL"

Görüşmenin başında konuşan Medvedev, Rusya ile Vietnam arasındaki ilişkilerin geliştiğini belirterek, "Vietnam ile diyaloğun güçlendirilmesi, ülkemizin dış politikasında öncelikli konular arasında." dedi. Medvedev, İngiltere ile Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer bomba verme ihtimaline ilişkin ise "Bu, doğrudan dünya savaşına giden yol. Bu tür adımların sonuçları biliniyor ancak buna rağmen bu tür oyunlar oynanıyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere ile Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer bomba vermesi ihtimalini değerlendirdi. Savaşan bir ülkeye nükleer silah verilmesinin durumu kökten değiştireceğine işaret eden Medvedev, şu ifadeleri kullandı:

"RUSYA, NÜKLEER SİLAH DAHİL HER TÜRLÜ SİLAHI KULLANMAK ZORUNDA KALACAK"

"Böyle bir şey olursa, Rusya, Ukrayna'da tehdit oluşturan hedeflere yönelik stratejik olmayan nükleer silah dahil her türlü silahı kullanmak zorunda kalacak. Gerektiğinde ise nükleer silah Rusya ile nükleer savaşta yer alan tedarikçi ülkelere karşı da kullanılacak. Bundan hiç şüphe olmasın. Rusya, bu şekilde karşılık verme hakkına sahip."

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), İngiltere ile Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer bomba vermeyi planladığını ve bu yönde çalışmalar yaptığını iddia etmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da gazetecilere yaptığı açıklamada, bunun son derece tehlikeli olduğunu ve bu konuyu Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin devam eden süreçte dikkate alacaklarını vurgulamıştı.

Kaynak: AA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır