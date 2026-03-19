11 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Baba görünce sinir krizi geçirdi

Acı olayın adresi İzmir. Kiraz ilçesinde babası Ahmet Dönmez'e tarlada yardım eden 11 yaşındaki Mehmet Dönmez traktörün arkasına takılan toprak işleme makinesine sıkışarak can verdi. Baba olay yerinde sinir krizi geçirdi. Kahreden anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İzmir'in Kiraz ilçesinde traktörün arkasına takılan toprak işleme makinesi rotovatöre sıkışan Mehmet Dönmez (11), yaşamını yitirdi.

KAHREDEN OLAY

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Suludere Mahallesi’nde meydana geldi. Babası Ahmet Dönmez'e kendilerine ait tarlada yardım eden Mehmet Dönmez, plakası öğrenilemeyen traktörün arkasına bağlı rotovatöre yaklaştı. Dönmez, makineye kapılarak sıkıştı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Dönmez'in cansız bedeni, Kiraz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KAZA KAMERADA

Öte yandan kaza, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; oğlunu kanlar içinde gören baba Ahmet Dönmez'in sinir krizi geçirdiği, bir kadının da koşarak olay yerine geldiği anlar yer aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

