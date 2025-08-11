HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

11 yaşındaki çocuk Batman Çayı'nda boğuldu

Batman Çayı'nda akıntıya kapılan 11 yaşındaki kız çocuğu boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

11 yaşındaki çocuk Batman Çayı'nda boğuldu

Edinilen bilgilere göre, ailesiyle Batman merkeze bağlı Şerbetli köyü yakınlarına pikniğe giden 11 yaşındaki A.K., girdiği Batman Çayı'nda akıntıya kapıldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkartılan küçük kız, olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi.

HASTANEDEKİ MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

A.K., kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Yumaklı: "Barajlarımızda sorun tespit edilmemiştir"Bakan Yumaklı: "Barajlarımızda sorun tespit edilmemiştir"
Özgür Özel: "Silah susacaksa adres Meclistir dedik"Özgür Özel: "Silah susacaksa adres Meclistir dedik"

Anahtar Kelimeler:
Batman boğulma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'deki depremde ölen vatandaş ünlü ismin amcası çıktı!

Balıkesir'deki depremde ölen vatandaş ünlü ismin amcası çıktı!

En düşük memur maaşı için '67 bin TL' rakamını verdi!

En düşük memur maaşı için '67 bin TL' rakamını verdi!

Netanyahu tek şartını açıkladı: "Yarın sona erebilir"

Netanyahu tek şartını açıkladı: "Yarın sona erebilir"

Kayıp insanını arama çalışmalarında 6. gün... Kıvanç Tatlıtuğ'un yanına gidiyormuş: Yeni izler ortaya çıktı!

Kayıp insanını arama çalışmalarında 6. gün... Kıvanç Tatlıtuğ'un yanına gidiyormuş: Yeni izler ortaya çıktı!

CHP'ye bir belediye daha katıldı

CHP'ye bir belediye daha katıldı

Türkiye'den gidiyorlar

Türkiye'den gidiyorlar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.