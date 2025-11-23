HABER

11 yaşındaki Rüzgar’dan kahreden haber! Kazadan sonra kurtarılamadı

İzmir’in Torbalı ilçesinde otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu 11 yaşındaki Rüzgar ağır yaralanmıştı. Hastanede tedavi gören çocuktan günler sonra acı haber geldi.

Kaza, 19 Kasım’da İzmir-Aydın Karayolu Torbalı 3069 Sokak kesişiminde meydana geldi. B.H. Yılmaz (20) yönetimindeki otomobil, yol kenarında park halinde bulunan tıra çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü B.H. Yılmaz ile yanındaki kardeşi Rüzgar Süleyman Yılmaz (11) ağır yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumu kritik olan 11 yaşındaki Rüzgar Süleyman Yılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün yaşamını yitirdi. Yılmaz’ın cenazesi, aynı gün Kuşçuburnu Camii’nde ikindi namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Öte yandan sürücü B.H. Yılmaz’ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

