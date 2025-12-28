HABER

110 sayfalık telefon rehberini ele geçirdiler! İranlı korsanlardan Netanyahu'ya soğuk duş

İranlı bilgisayar korsanları İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ekibine şok yaşattı. Korsanlar, Netanyahu'nun Özel Kalem Müdürü Braverman'ın telefonuna sızdığını iddia etti. İddiaya göre 110 sayfalık telefon rehberi artık korsanların elinde.

110 sayfalık telefon rehberini ele geçirdiler! İranlı korsanlardan Netanyahu'ya soğuk duş

İran ile bağlantılı "Hanzala" adlı bilgisayar korsanı grubu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Özel Kalem Müdürü Tzachi Braverman’a ait cep telefonuna erişim sağladığını ve gizli bilgilere ulaştığını iddia etti.

OPERASYONUN ADI: "BİBİ GATE"

Hanzala grubu, "Bibi Gate" adını verdiği siber saldırı kapsamında Braverman’a ait cep telefonundaki 110 sayfalık telefon rehberinin ele geçirildiğini öne sürerken, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda çok sayıda gizli verinin de ellerinde bulunduğunu savundu.

110 sayfalık telefon rehberini ele geçirdiler! İranlı korsanlardan Netanyahu ya soğuk duş 1
Eski ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Tzachi Braverman

"HER ŞEY ELİMİZDE"

Grup, "Her şey elimizde. Gizli anlaşmalar, şifreli sohbetler, utanç verici ahlaki ve mali kaçamaklar, güç istismarı, suç, şantaj ve rüşvetler. Yıllarca Hanzala’nın aranızda olmadığını düşünerek kendi küçük dansınızı yaptınız. Ancak biz her zaman odadaydık. İletişimlerini korumak için saatlerce yüksek irtifada ve okyanuslar üzerinde uçanlar emin olsun ki, Hanzala her zaman duyuyor" ifadeleri kullanıldı.

110 sayfalık telefon rehberini ele geçirdiler! İranlı korsanlardan Netanyahu ya soğuk duş 2

KİŞİSEL FOTOĞRAFLARA KADAR PAYLAŞTILAR

Hanzala grubu tarafından paylaşılan fotoğraf ve görüntülerde, Braverman tarafından düzenlendiği öne sürülen özel partilere ait görüntüler ile Braverman’a ait olduğu iddia edilen kişisel fotoğraflar yer aldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

