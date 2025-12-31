112’ye asılsız ihbar idari para cezası 18 bin 823’ TL’ye yükseldi

Muğla Valiliği, İçişleri Bakanlığı’nın 112 Tek Numara Projesi kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi’ni gereksiz yere arayanlar hakkında uygulanan idari yaptırımlara ilişkin açıklamada bulundu.

Valilik tarafından yapılan paylaşımda, vatandaşların birden fazla acil numarayı aramak yerine yalnızca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramalarının, olayın niteliğine göre ilgili ekiplerin hızlı ve etkin şekilde sevk edilmesi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Asılsız ve danışma amaçlı çağrıların ayıklanarak, gerçekten acil yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara öncelik verildiği ifade edildi.

Açıklamada, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 42/A maddesi uyarınca;112 Acil Çağrı Merkezi’ni meşgul etmek amacıyla arayan kişilere 1.500 TL,

yapılan ihbarın asılsız olduğunun ekiplerce tutanakla tespit edilmesi halinde ise 15.000 TL idari para cezası uygulandığı, bu fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde cezaların iki katına çıktığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda Muğla’da, 112 hattına asılsız ihbarda bulunduğu tespit edilen 1 kişiye 15 bin TL, hattı gereksiz yere meşgul eden 17 kişiye kişi başı 1.500 TL olmak üzere toplam 40 bin 500 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi. Ayrıca 11 kişi hakkında idari para cezası işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Muğla Valiliği, vatandaşların cezai yaptırımlarla karşılaşmamaları adına 112 Acil Çağrı Merkezi’ni gereksiz yere meşgul etmemeleri ve acil yardımın başka bir vatandaş için hayati önem taşıyabileceğini unutmamaları çağrısında bulundu. Ayrıca; 2026 yılında "Yeniden Değerleme Oranı’nın yüzde 25,49 olarak belirlenmesi nedeniyle yapılan hesaplama sonucunda; asılsız çağrı idari para cezasının 1.882 TL, asılsız ihbar idari para cezasının 18.823 TL. olarak uygulanacağı belirlendi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır