HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

112’ye asılsız ihbar idari para cezası 18 bin 823’ TL’ye yükseldi

Muğla Valiliği, İçişleri Bakanlığı’nın 112 Tek Numara Projesi kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi’ni gereksiz yere arayanlar hakkında uygulanan idari yaptırımlara ilişkin açıklamada bulundu.Valilik tarafından yapılan paylaşımda, vatandaşların birden fazla acil numarayı aramak yerine yalnızca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramalarının, olayın niteliğine göre ilgili ekiplerin hızlı ve etkin şekilde sevk edilmesi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

112’ye asılsız ihbar idari para cezası 18 bin 823’ TL’ye yükseldi

Muğla Valiliği, İçişleri Bakanlığı’nın 112 Tek Numara Projesi kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi’ni gereksiz yere arayanlar hakkında uygulanan idari yaptırımlara ilişkin açıklamada bulundu.

Valilik tarafından yapılan paylaşımda, vatandaşların birden fazla acil numarayı aramak yerine yalnızca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramalarının, olayın niteliğine göre ilgili ekiplerin hızlı ve etkin şekilde sevk edilmesi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Asılsız ve danışma amaçlı çağrıların ayıklanarak, gerçekten acil yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara öncelik verildiği ifade edildi.

Açıklamada, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 42/A maddesi uyarınca;112 Acil Çağrı Merkezi’ni meşgul etmek amacıyla arayan kişilere 1.500 TL,
yapılan ihbarın asılsız olduğunun ekiplerce tutanakla tespit edilmesi halinde ise 15.000 TL idari para cezası uygulandığı, bu fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde cezaların iki katına çıktığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda Muğla’da, 112 hattına asılsız ihbarda bulunduğu tespit edilen 1 kişiye 15 bin TL, hattı gereksiz yere meşgul eden 17 kişiye kişi başı 1.500 TL olmak üzere toplam 40 bin 500 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi. Ayrıca 11 kişi hakkında idari para cezası işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Muğla Valiliği, vatandaşların cezai yaptırımlarla karşılaşmamaları adına 112 Acil Çağrı Merkezi’ni gereksiz yere meşgul etmemeleri ve acil yardımın başka bir vatandaş için hayati önem taşıyabileceğini unutmamaları çağrısında bulundu. Ayrıca; 2026 yılında "Yeniden Değerleme Oranı’nın yüzde 25,49 olarak belirlenmesi nedeniyle yapılan hesaplama sonucunda; asılsız çağrı idari para cezasının 1.882 TL, asılsız ihbar idari para cezasının 18.823 TL. olarak uygulanacağı belirlendi.

112’ye asılsız ihbar idari para cezası 18 bin 823’ TL’ye yükseldi 1Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yılın son gününün en iç ısıtan görüntüsü: İki kuzuya evinde bebek gibi bakıyor!Yılın son gününün en iç ısıtan görüntüsü: İki kuzuya evinde bebek gibi bakıyor!
Kutlamalar başladı, sırayla yeni yıla 'merhaba' diyorlar Kutlamalar başladı, sırayla yeni yıla 'merhaba' diyorlar

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Muğla Valiliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler

Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.