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119 suç kaydı vardı ve dışarıdaydı; kadın kılığına girdi, gerisi film gibi... Akılalmaz görüntüler İstanbul'dan

10.02.2025 15:11
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İstanbul'da biri kadın kılığına giren iki şüpheli, döviz aldıktan sonra sırt çantasına koyan S.B.'nin 50 bin dolarını herkesin gözü önünde çaldı. Şüpheliler kameraya anbean yansıdı. Kadın kılığındaki hırsızın bu olaydan önce 119 suç kaydı olduğu ortaya çıkması 'pes' dedirtti.

119 suç kaydı vardı ve dışarıdaydı; kadın kılığına girdi, gerisi film gibi... Akılalmaz görüntüler İstanbul'dan

119 suç kaydıyla insan içine çıkan şüpheli bir kez daha hırsızlığa kalkıştı. Sırt çantasından 50 bin dolar çalındığını, çantasının açık olduğu uyarılması üzerine fark eden kadının şikayeti üzerine güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, başı kapalı kadın görünümlü hırsızlardan birinin kılık değiştirmiş erkek olduğunu tespit etti.

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DÖVİZ ALIP SIRT ÇANTASINA KOYDU, UYARILMASA ÇALINDIĞINI FARK ETMEYECEKTİ

Olay, Fatih Molla Fenari Mahallesi Kılıççılar Sokak'ta 20 Ocak Pazartesi günü meydana geldi. S.B. saat 16.00 sıralarında parasının çalındığını söyleyip polise başvurarak şikayetçi oldu. Mağdur S.B. ifadesinde Kapalıçarşı’da 2 milyon 485 bin lira değerinde döviz olarak sırt çantasına koyduğunu, bir süre yürüdükten sonra bir kişinin çantanın açık olduğunu söylemesi üzerine hırsızlığı fark ettiğini söyledi. Mağdur S.B. çantasındaki 50 bin dolar paranın eksik olduğunu tespit ettiğini de belirtti.

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HIRSIZ KADIN KILIĞINDAYDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis şüphelilerin güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, olaydan sonra kaçan başı kapalı 2 kadının bir süre birlikte yürüdüklerini, daha sonra ayrılarak ayrı yönlere gittiğini belirledi. Polis görüntüleri incelerken bir detaya daha ulaştı. Kadın olarak görülen şüphelilerden birinin başını kapatarak kimliğini gizleyen bir erkek olduğu tespit edildi.

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119 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Polis tarafından kısa sürede kimliği tespit edilen şüphelilerin izi Bursa’da bulundu. Hırsızlık sırasında kadın kılığına giren G.D.(29) ve kadın şüpheli N.D.(28) gözaltına alındı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden G.D.’nin poliste daha önceden 119 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Kadın şüpheli N.D.’nin ise poliste 13 suç kaydı olduğu belirlendi.Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Hırsız
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